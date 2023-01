Vallée-des-Rivières: des hausses d’impôts dans les anciens DSL

Le conseil municipal de la nouvelle municipalité de Vallée-des-Rivières a dévoilé le taux d’imposition de chacun des cinq nouveaux quartiers formés à la suite du regroupement de Saint-Léonard, Sainte-Anne-de-Madawaska et des districts de services locaux environnants.

À Saint-Léonard (1,5006$/100$ d’évaluation) et Sainte-Anne-de-Madawaska (1,4713$/100$ d’évaluation) le taux de taxation demeure inchangé par rapport aux chiffres de 2022.

La grande différence se situe du côté des anciens DSL qui verront leurs taxes augmenter. Dans le secteur formé des DSL de Sainte-Anne et de Notre-Dame-de-Lourdes, le taux de taxation sera de 1,0935$ par tranche de 100$ d’évaluation. En 2022, le taux de taxation était de 0,6373$ dans le DSL de Sainte-Anne et de 0,6181$ à Notre-Dame-de-Lourdes.

Pour ce qui est des anciens DSL de Siegas, Poitiers et Saint-Léonard Parent, le taux a été établi à 1,1531$ par 100$ d’évaluation. L’an dernier, Siegas avait un taux d’imposition de 0,6949$, Poitiers avait un taux de taxation de 0,7097$, alors que celui de Saint-Léonard Parent était de 0,7276$.

Les résidents de l’ancien DSL de Saint-Léonard devront payer 1,1274$/100$ d’évaluation. Il était de 0,6809$ en 2022.

De plus, dans les anciens DSL, le montant de 0.4115$ pour l’entretien des routes est inclus dans les nouveaux taux d’imposition ci-dessus. Notons que les routes dans les anciens DSL sont toujours sous la responsabilité du ministère des Transports et de l’Infrastructure du Nouveau-Brunswick.

Selon la mairesse de Vallée-des-Rivières, Lise Roussel, les discussions par rapport au budget et aux taux de taxation ont été principalement réalisées au sein du comité de transition de la réforme de la gouvernance locale.

«Maintenant, les DSL font partie de notre nouvelle famille alors ils doivent payer pour l’administration eux aussi. Ça dépend aussi des choses qui existent dans chacun des quartiers.»

Jusqu’à maintenant, la Municipalité n’a pas eu à composer avec des réactions négatives de la part des citoyens.

«Je crois que les gens s’attendaient à ça. Mais, si on a des plaintes éventuellement, il faudra prendre le temps d’expliquer notre raisonnement aux gens concernés.»

Des débuts positifs

La mairesse de Vallée-des-Rivières assure que les débuts de sa nouvelle municipalité ont été positifs, notamment avec les conseillères et conseillers municipaux. «Ce sont des gens qui n’ont pas peur du changement et qui ont une attitude pour nous permettre d’avoir une vision positive et une progression gagnante pour Vallée-des-Rivières.»

Depuis la première réunion officielle en décembre, à la suite de l’assermentation du conseil municipal, certaines priorités ont été établies, la première étant de se pencher sur la question des taxes.

«La prochaine priorité sera d’étudier le budget attentivement. Même s’ils ont vu le chiffre final, il y a des conseillers qui ne savent pas nécessairement quelles sont les dépenses associées à chaque secteur d’activité. On va leur permettre de se familiariser avec les finances. Quand on voit les chiffres, il est plus facile de prendre des décisions éclairées», a mentionné Mme Roussel.

Le conseil municipal cherchera également à orienter ses objectifs du côté des infrastructures existantes sur le territoire.

«On n’est pas à la même étape en ce qui concerne la gestion de nos actifs. Le travail que l’on réalisera en ce sens nous donnera donc un bon portrait de ce que l’on a en termes d’infrastructures. Nous en saurons plus sur l’état de nos infrastructures, ce qui nous permettra d’établir des priorités», a expliqué Lise Roussel.

L’uniformisation de tous les arrêtés municipaux sera aussi un volet sur lequel travaillera le nouveau conseil en 2023.