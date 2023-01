Deux autres bonnes bordées de neige sont à prévoir cette semaine au N.-B.

Pelles, grattoirs, souffleuses et balais à neige seront à nouveau d’une grande utilité cette semaine à différents endroits au Nouveau-Brunswick.

Si les prévisions météorologiques émises dimanche par Environnement Canada et MétéoMédia s’avèrent exactes, certaines régions de la province pourraient avoir droit à deux bonnes bordées de neige en l’espace de seulement quelques jours.

L’agence fédérale a émis un bulletin météorologique spécial à l’approche d’un premier système qui doit frapper le sud du Nouveau-Brunswick à partir de la nuit de dimanche à lundi.

Les alertes visent les régions de Fredericton, de Saint-Jean et du sud-est de la province.

Une accumulation générale de 5 à 10 cm de neige est à prévoir d’ici lundi soir, selon Environnement Canada.

Les précipitations devraient se poursuivre lundi soir ou dans la nuit de lundi à mardi et persisteront jusqu’à mardi matin. On prévoit près de 15 cm de neige supplémentaire lundi soir et dans la nuit de lundi à mardi dans ces mêmes régions.

Les précipitations se feront beaucoup plus discrètes en début de semaine dans les différentes régions du nord du Nouveau-Brunswick, où moins de 5 cm de neige sont attendus d’ici mercredi.

Après un bref répit en milieu de semaine, un autre système, celui-là beaucoup plus costaud, fera son apparition sur le Nouveau-Brunswick tôt jeudi en début de nuit.

Selon MétéoMédia, la perturbation en provenance du Colorado puisera son humidité dans le golfe du Mexique avant de remonter vers le Québec et l’Atlantique et de déverser d’importantes précipitations lors de son passage.

Les régions du Nord de la province pourraient recevoir jusqu’à 35 cm de neige au cours de la journée de jeudi.

Un mélange de pluie et de neige ainsi que des vents bien présents sont attendus dans les régions du sud du Nouveau-Brunswick.

Le mercure pourrait grimper jusqu’à 10°C jeudi dans les régions de Fredericton, de Saint-Jean et de Moncton qui seront le théâtre d’importantes précipitations sous forme de pluie et de vents parfois très forts.

Ailleurs en province, le mercure devrait aisément dépasser la barre de 0°C au cours de la même journée, à l’exception de la région du Madawaska où le maximum prévu jeudi est de -3°C.