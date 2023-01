Soins primaires: le gouvernement veut créer sept nouvelles cliniques

Des cliniques pour les gens qui n’ont pas de médecin de famille sont maintenant accessibles à cinq endroits dans la province, et le gouvernement compte en ouvrir sept de plus.

Cinq cliniques ont vu le jour grâce au programme Lien Santé NB. Après l’ouverture de cliniques à Moncton et à Dieppe, en octobre, une autre s’est ajoutée à Dalhousie en décembre, puis à Fredericton et à Woodstock ce mois-ci.

Services de santé Medavie gère ce programme pour le gouvernement provincial.

Selon Martine Des Roches, vice-présidente du réseau de soins primaires chez Services de santé Medavie, les deux prochaines cliniques du programme Lien santé NB ouvriront probablement leurs portes dans les régions d’Edmundston et de Saint-Jean.

Elle affirme que l’objectif est d’avoir au moins une clinique dans chacune des sept zones de santé du N.-B., et que d’autres pourraient s’ajouter par la suite en fonction de la demande.

«Nous voulons ouvrir au moins une clinique par zone, mais après cela nous pourrons voir où les patients sont dans chaque zone et on pourra ouvrir une clinique en fonction de la population, donc en termes de chiffre, provincialement, on pourrait voir 12 cliniques.»

Le ministre de la Santé, Bruce Fitch, affirme que son gouvernement vise encore à rendre ces services disponibles dans toute la province d’ici la moitié de l’année, mais que cet échéancier pourrait varier selon le recrutement des médecins.

D’après le ministre, ces cliniques permettent aux gens de recevoir des soins plus facilement pour éviter qu’ils ne se retrouvent à l’urgence plus tard.

Comme dans d’autres secteurs du système de santé, le recrutement est un défi, selon Martine Des Roches.

«C’est certain qu’il n’y a pas une ligne de médecins qui attendent pour travailler pour nous, mais quand même, on offre quelque chose qui est un peu différent des autres opportunités dans le système. Jusqu’à date, on a été capables d’aller avec la demande et de trouver un nombre adéquat de médecins.»

Selon le ministre de la Santé, certains médecins qui se joignent à ce programme travaillaient autrefois dans des cliniques sans rendez-vous. Il affirme qu’une clinique sans rendez-vous a fermé ses portes à Moncton.

«Ils ont décidé de ne pas continuer pour différentes raisons», affirme-t-il en précisant que ces cliniques ne sont pas gérées par le gouvernement.

Il dit que le gouvernement ne vise pas à gruger les ressources de ces cliniques sans rendez-vous. Selon lui, il s’agit plutôt d’une «évolution» des cliniques sans rendez-vous qui permettent d’offrir de meilleurs suivis médicaux aux patients.

«Avec une clinique sans rendez-vous, c’est une transaction unique. Avec Lien Santé NB, il y a quelqu’un qui peut faire un suivi. Vous êtes dans le système et s’il y a un test de sang à faire ou une prescription qui doit être renouvelée, vous pouvez revenir à la même clinique», dit-il.

Toujours 59 000 personnes en attente d’un médecin

En créant ces cliniques, le gouvernement tente de répondre aux besoins de dizaines de milliers de gens qui attendent d’être jumelés avec un fournisseur de soins primaires, tel qu’un médecin de famille ou une infirmière praticienne.

Depuis le début du programme, 14 207 personnes s’y sont inscrites, tandis que 5959 personnes contactées par le gouvernement ont affirmé qu’elles avaient déjà un fournisseur de soins primaires.

Le ministre explique toutefois que d’autres gens se sont ajoutés à la liste. Ce sont soit des nouveaux arrivants dans la province ou des patients rendus orphelins à cause du départ à la retraite d’un médecin, selon Bruce Fitch.

Il y avait 74 000 noms sur cette liste d’attente en août. Ce chiffre a diminué à environ 69 600 en octobre, puis à 59 000 ce mois-ci.