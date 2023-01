Un nombre record de navires de croisière attendus cette année au port de Saint-Jean

L’administration portuaire de Saint-Jean célébrera en 2023 le 35e anniversaire d’accueil de navires de croisière avec un nombre record d’escales qui sont prévues au cours de l’année.

Entre mai et novembre 2023, pas moins de 86 navires de croisière transportant près de 200 000 passagers au total sont attendus dans la ville portuaire, ce qui devrait constituer un record d’achalandage.

Un navire appartenant à la plus grande catégorie de navires de croisière au monde figure dans la liste des navires qui visiteront Saint-Jean au cours des prochains mois.

L’Oasis of the Seas, de Royal Caribbean, qui peut accueillir plus de 5000 passagers à son bord, reviendra dans la ville portuaire le 30 mai, et ce, pour une deuxième année consécutive.

De son lancement en 2019 jusqu’à la livraison de l’Harmony of the Seas en 2016, L’Oasis of the Seas était le plus gros et grand paquebot au monde.

Construit au coût de 1.5 milliard de dollars, le navire compte entre autres 21 piscines dont deux à vague, un parc contenant 12 175 plantes, des murs d’escalade, une tyrolienne, un minigolf, un casino, des manèges, des boutiques, 7 restaurants et une patinoire destinée aux spectacles sur glace.

«Nous avons le privilège de partager notre haute-ville historique et ses boutiques, ses restaurants, ses galeries d’art et ses monuments distinctifs uniques», a déclaré par voie de communiqué Nancy Tissington, la directrice générale de l’organisme de promotion des affaires Uptown Saint John.

La saison 2023 s’annonce particulière en raison de la présence de navires qui feront des escales inaugurales et des escales d’une nuit.

Concrètement, huit de ces navires seront à l’arrêt durant 24 heures ou plus au port alors que les passagers et membres de l’équipage passeront la nuit entière à Saint-Jean.

La saison annuelle des croisières rapporte plus de 68 millions de dollars à l’économie locale de la Ville de Saint-Jean et aux autres communautés du sud du Nouveau-Brunswick.

Le premier navire de croisière de l’année 2023, le Hanseatic Inspiration, devrait accoster au port de Saint-Jean le 7 mai.