Le nouvel an vietnamien célébré à Dieppe

Les résidents du sud-est du Nouveau-Brunswick ont célébré le nouvel an vietnamien en grand, dimanche, à Dieppe.

L’événement qui était présenté au Marché des fermiers a regroupé plusieurs centaines de visiteurs de tous les âges et de tous les horizons.

La première portion des festivités était consacrée aux arts et à la nourriture.

Une quinzaine de kiosques permettait de savourer de nombreux plats typiquement vietnamiens.

Au menu, on trouvait notamment des gâteaux à base de farine de riz farcis avec du porc et des champignons, des boules frites aux graines de sésame avec des fèves à l’intérieur, du pudding traditionnel fait avec des fèves et du lait de coco, du ragoût de boeuf, qui contient des carottes et toutes sortes d’épices, ainsi que des petites crêpes de farine de riz, farcies avec de la viande et des légumes.

Il y avait aussi plusieurs jeux originaires de cette région du sud-est asiatique pour les jeunes et les moins jeunes.

Les enfants s’en sont donné à cœur joie sur le tambour de la danse du dragon qui était au milieu des kiosques.

En soirée, un spectacle a permis à de nombreux artistes de montrer leur savoir faire, que ce soit en danse, en chant ou en musique.

La conseillère Mélyssa Boudreau a savouré chaque instant de ce bel événement.

«C’est plaisant de voir qu’il y avait autant de monde pour célébrer ce nouvel an lunaire», souligne-t-elle.

«Il y avait de la nourriture pour tous les goûts. Je suis végétarienne et il y avait plusieurs options pour moi aussi», ajoute-t-elle.

En soirée, un spectacle a permis de présenter l’art vietnamien dans toute sa splendeur.

«On voit tout le talent des gens de la communauté vietnamienne de notre région. Il y avait des jeunes, des adultes et des amateurs. C’était vraiment impressionnant», souligne la conseillère à la ville de Dieppe.

Le traditionnel dragon est évidemment allé faire un tour durant cette soirée haute en couleur.

Pour Mélyssa Boudreau, ce genre d’événement est une belle occasion de tisser des liens solides au sein de la communauté, en plus de faire découvrir la culture d’une partie des résidents de la région.

«Ça permet de promouvoir la multiculturalité dans notre ville. C’est important de bien intégrer les différentes cultures des gens et que tout le monde s’intéresse à la variété et la richesse qu’on retrouve dans toutes les cultures», souligne-t-elle.

«Personnellement, j’ai décidé d’y participer parce que je ne connaissais pas vraiment la culture vietnamienne et j’avais envie d’aller découvrir ce qu’elle a à nous offrir. Je savais que j’allais passer un très bon moment et rencontrer plein de gens qui sont aussi curieux que moi.»