Le club de motards Red Devils ouvre son premier chapitre au Nouveau-Brunswick

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

Les Red Devils MC, un club de soutien des Hells Angels, viennent d’ouvrir leur premier chapitre dans la province, à Shediac, confirme un expert.

Depuis quelques semaines, les Red Devils affichent leurs couleurs et symboles bien en vue dans la capitale du homard, sur un ancien commerce de la rue Main.

«Normalement, lorsqu’ils prennent possession d’un édifice, c’est pour y établir un chapitre», précise Stephen Schneider, professeur au département de criminologie de l’Université Saint Mary’s à Halifax. Selon lui, en s’affichant ainsi, les Red Devils veulent démontrer clairement leur présence sur le territoire.

«Ils veulent être visibles, particulièrement aux ennemis des Hells Angels, explique le criminologue. C’est la même chose à Halifax, leur club-house est très visible. C’est dans le centre-ville. Ils veulent que les gens voient le club et sachent qu’ils sont là.»

Le professeur affirme qu’il s’agit d’un signal démontrant que les Hells Angels sont sérieux quant à leurs intérêts au Nouveau-Brunswick et dans les provinces atlantiques. Il rappelle que les Outlaws, groupe rival des Hells, sont bien présents eux aussi en Atlantique.

«C’est la seule région restante au pays où les Hells Angels doivent compétitionner avec d’autres bandes de motards. Dans ce cas-ci, ce sont les Outlaws», informe-t-il.

Il croit qu’ultimement, les Hells Angels souhaitent rouvrir un chapitre à Halifax. Avant d’en arriver là, ils vont mettre en place ou s’entourer de clubs affiliés. Ces derniers effectueront le «sale boulot», convient le criminologue.

Il signale que des membres en règle et des prospects des Red Devils ont fait face à la justice par le passé pour trafic de drogues au Nouveau-Brunswick.

Selon Stephen Schneider, les Reds Devils comptent parmi plusieurs autres clubs affiliés aux Hells Angels au Nouveau-Brunswick et ailleurs dans les Maritimes, mais les Reds Devils ont toutefois un statut particulier. L’expert compare la situation au baseball majeur «Si les Hells Angels étaient dans les ligues majeures, les Red Devils seraient leur équipe AAA», illustre-t-il.

Rassemblement dans le sud de la province

Le caporal Hans Ouellette de la GRC du Nouveau-Brunswick confirme qu’un rassemblement de différents groupes de motards criminels a eu lieu à Shediac et ailleurs dans le sud de la province pendant la fin de semaine du 14 et 15 janvier.

«On a su qu’ils se rassemblaient, et nous avons, comme d’habitude, surveillé les groupes présents et leurs activités», dit-il.

La GRC n’a reçu aucune plainte en lien aux activités des motards durant cette fin de semaine, et aucune arrestation n’a été effectuée.

«L’intimidation et la violence qu’ils utilisent parfois se font ressentir, la plupart du temps, à l’intérieur de ces groupes ou du milieu criminel, admet le caporal. La plupart du temps, il n’y a pas de danger immédiat pour les membres du grand public.»

Mais il ne cache pas le fait que les actes criminels peuvent parfois déborder du milieu des motards. «Je ne dis pas que c’est nécessairement le cas dans le sud-est de la province, mais c’est pour ça qu’il faut rester vigilant», prévient-il.

«Souvent, ils vont utiliser la violence et l’intimidation pour agrandir leur territoire lorsque ça implique les marchés illicites de la drogue, des armes à feu et des choses comme ça», énonce le relationniste de la GRC.

«Par le passé, des gens qui sont liés à ces groupes de motards criminels ont été accusés de violence et de trafic de drogues», rappelle le caporal.

«Ce ne sont pas des groupes ou des clubs qu’on veut dans nos communautés, déclare-t-il. C’est vraiment du crime organisé. Ce n’est pas bon pour notre collectivité. Ils apportent toutes sortes d’affaires: la drogue, peut-être la prostituton, peut-être des armes à feu.»

Il invite les gens en région qui ont de l’information en référence au crime organisé de communiquer avec la GRC, la police locale ou Échec au crime.

Inquiétudes au conseil municipal

Le maire de Shediac, Roger Caissie, affirme avoir pris connaissance il y a quelques semaines de l’installation d’une enseigne des Red Devils sur un ancien commerce de la rue Main.

«On a appris ça en même temps que tout le monde», indique le maire. Celle-ci aurait été installée durant la période des fêtes.

«Certains citoyens me font part de leurs inquiétudes au sujet de ce groupe, ce sont des préoccupations que le conseil municipal partage. On est sensible à ça», déclare-t-il.