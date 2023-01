Jusqu’à 50 cm de neige attendus sur le Nord jeudi

Environnement Canada prévoit qu’une intense dépression en provenance des Grands Lacs traversera la province jeudi, entraînant dans son sillage une très importante quantité de neige et de pluie.

Mardi matin, toute la province est sous le coup d’un bulletin météorologique spécial de l’agence fédérale en prévision de cet événement.

«Selon les données actuelles, le centre et le nord du Nouveau-Brunswick connaîtront les chutes de neige les plus importantes; quelques régions pourraient en recevoir plus de 50 centimètres», peut-on lire.

«Par ailleurs, sur le sud du Nouveau-Brunswick, d’importantes quantités de pluie sont possibles; les quantités seront de près de 50 millimètres.»

Les précipitations pourraient débuter mercredi soir.

De plus, Environnement Canada prévient de la possibilité d’inondations côtières mineures jeudi après-midi dans la baie des Chaleurs.