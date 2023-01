Situations d’urgence: exercice dans le plus grand secret à l’aéroport de Bathurst

L’Autorité aéroportuaire du nord du Nouveau-Brunswick a tenu mardi après-midi un exercice de préparation aux situations d’urgence à l’aéroport régional de Bathurst.

Une cinquantaine de personnes ont pris part à l’exercice qui s’est déroulé dans le plus grand secret et à l’écart des regards indiscrets.

Invoquant des motifs de sécurité et la nature sensible des opérations lors de situation d’urgence, l’administration aéroportuaire s’est montrée peu loquace quant à la teneur de l’exercice qui a duré environ quatre heures.

La direction de l’aéroport s’est limitée à dire que l’exercice impliquait entre autres une simulation d’écrasement d’avion.

Elle s’est également faite discrète quant à l’origine des participants à l’exercice.

Sur place, l’Acadie Nouvelle a toutefois remarqué la présence de nombreux agents de la GRC, de pompiers de Bathurst et de St. Anne, de membres de l’Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick, d’employés de l’aéroport régional de Bathurst et de personnel du RADCOM, la Direction des radiocommunications du ministère des Transports et de l’Infrastructure.

«Tout s’est bien déroulé, je suis vraiment fier de la participation de tous les membres des services d’urgence de la région», a indiqué Jamie DeGrace, le directeur de l’aéroport régional de Bathurst.

«La communication était bonne, des notes ont été prises afin d’améliorer des petites choses et d’ajouter de bonnes idées à notre plan d’intervention en situation d’urgence», a ajouté le dirigeant de l’aéroport.