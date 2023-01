Bois-Joli s’en tire sans hausse de taxe majeure

La nouvelle communauté de Bois-Joli démarre ses opérations en maintenant le même taux de taxation dans les anciennes limites des villages de Balmoral et d’Eel River Crossing.

Des hausses mineures sont toutefois prévues dans les portions des anciens DSL.

Présenté et adopté mardi soir, le budget de fonctionnement de Bois-Joli a été fixé à quatre millions $. Celui-ci est basé sur l’assiette fiscale de la nouvelle municipalité évaluée à 220 millions $.

Sur ces quatre millions, on anticipe des revenus divers de 580 000$. La municipalité peut aussi compter sur une subvention inconditionnelle de 517 000$. C’est donc dire qu’elle devra puiser 2,9 millions auprès de ses citoyens par l’entremise de l’impôt foncier.

À ce chapitre, le conseil a annoncé que les taux de taxation demeureront inchangés pour les limites des anciens villages de Balmoral et d’Eel River Crossing. Des augmentations – qui varient entre 1 cent et 3,9 cents – seront par contre imposées à certaines communautés. Ces augmentations touchent notamment les anciens DSL qui s’étaient regroupés avec Eel River Crossing (Dundee, McLeods, Dalhousie Junction) il y a quelques années et qui faisaient déjà l’objet d’un rattrapage foncier, ainsi qu’aux DSL de St-Maure et Blair Athol qui ont été insérés dans le projet de regroupement de Bois-Joli. Ces anciens DSL se retrouvent notamment à payer pour certains coûts liés à l’administration de la municipalité ainsi que certains partages régionaux.

À cet effet, l’ensemble de la nouvelle communauté devra désormais débourser pour le partage des coûts du Palais des glaces/Récréaplex de Dalhousie, ce à quoi elle s’était toujours opposée par le passé. Ce partage se traduit par l’équivalent de trois cents du taux d’imposition, ce qui représente donc un montant d’environ 66 000$.

Pour le maire de Bois-Joli, Mario Pelletier, ce premier exercice financier – bien qu’il relève du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux – est somme toute très raisonnable.

«Je qualifierais ce budget de très responsable et équitable», explique-t-il, précisant qu’au départ, les augmentations proposées étaient plus élevées.

«Le comité de transition a travaillé très fort afin de les garder le plus bas possible. Il faut dire que nos deux villages étaient quand même en bonne santé financière. Cet exercice financier n’était pas le nôtre, mais celui imposé par le ministre. Maintenant, ce sera à nous (le conseil) de concevoir le prochain budget prochain à l’automne et de faire en sorte que son impact sur le citoyen soit le plus minime possible. Car on sait qu’avec l’inflation, tout le monde y goûte en ce moment», souligne le maire.

À noter que des augmentations sont par contre à prévoir au niveau de la facture des eaux et égouts. Bien que les systèmes soient indépendants dans les deux anciennes municipalités (Balmoral et Eel River Dundee), le conseil de Bois-Joli a décidé d’uniformiser le taux qui sera dorénavant de 520$. Il s’agit d’une hausse annuelle de 20$ pour les citoyens qui sont connectés au système de Balmoral, et de 30$ pour ceux utilisant le système d’Eel River Dundee.

«Il y avait des besoins criants de ce côté», indique M. Pelletier.

À l’instar d’autres entités regroupées suite à la récente réforme municipale, Bois-Joli entend par ailleurs cogner à la porte du gouvernement provincial afin de recevoir des fonds destinés à faciliter sa transition. La municipalité entend utiliser ses fonds notamment afin d’harmoniser son système informatique et d’accroître la communication avec ses citoyens.

Adjoints

Le conseil a par ailleurs profité de cette première rencontre publique pour procéder à la nomination de l’adjoint au maire. Le poste a été confié à la conseillère Sophie Maltais qui devient du coup la première maire adjointe de Bois-Joli. Fait à souligner, le conseil a opté pour un système d’alternance pour ce poste.

Comme il reste trois ans et demi avant le prochain scrutin, trois conseillers effectueront une tour de garde de 14 mois chacun.

Les conseillères Peggy Savoie-Leclair et Cindy Roy-Bernard ont été sélectionnées pour la suite.

Par ailleurs, le conseil a aussi entériné le choix du conseiller Donald Savoie comme représentant à la Commission de services du Restigouche.

Celui-ci accompagnera le maire Pelletier aux réunions puisque deux représentants de chaque communauté siégeront à cette table de concertation régionale.