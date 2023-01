Communauté régionale de Campbellton: un premier budget extrêmement difficile

Les citoyens de la Communauté régionale de Campbellton devront composer avec une augmentation de 6,5 cents de leur taux d’imposition foncier.

«Ce n’est pas le budget souhaité. C’est plutôt un budget qui est difficile et qui sera exigeant pour notre population. Personne au conseil n’est heureux aujourd’hui, et on ne s’attend pas à ce que les citoyens le soient davantage.»

Le maire de la Communauté régionale de Campbellton, Jean-Guy Levesque, se doutait que le premier exercice financier de la plus importante ville du Restigouche allait être difficile. Ses craintes se sont concrétisées mercredi lors du dévoilement du budget.

Tant pour les citoyens des anciennes limites de la ville de Campbellton, que pour ceux des défuntes municipalités et DSL, la note sera salée.

On parle ici d’une augmentation de 6,5 cents pour tous les foyers.

Si pour certains l’augmentation est plus digeste, elle est particulièrement corsée pour des citoyens des anciennes limites de la ville de Campbellton qui verront leur taxe foncière franchir le plateau symbolique des 1,80$ pour s’établir à 1,84$.

Dans le secteur Atholville, le taux grimpera pour sa part à 1,56$. Il sera de 1,57$ dans le secteur Tide Head. Dans les DSL, le taux variera de 1,11$ (portion de Dalhousie Jct) à 1,43$ (Saint-Arthur).

Cette récolte de la taxe foncière devrait générer des revenus de 17,9 millions $.

«Ce fut un exercice complexe que d’intégrer ainsi dans un même budget huit communautés différentes», avoue Yves Gagnon, responsable du comité de transition qui a guidé les travaux du budget.

Le maire est également de cet avis. Il note que ce budget a été imposé par le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux, le maire de Campbellton concède que les options étaient limitées.

«Pour être honnête, avec le coût de la vie qui ne cesse d’augmenter et les défis financiers de notre communauté, je ne crois pas que le ministre avait d’autres choix que d’aller dans cette direction. Comme nouveau conseil, nous nous devons maintenant de bien comprendre la situation dans laquelle on se retrouve et de réduire très rapidement le risque d’augmentations (de l’impôt foncier) pour le futur», indique M. Levesque, qui ne tient visiblement pas à ce que sa municipalité soit étiquetée longtemps comme la plus taxée du Nouveau-Brunswick.

«Afin de réduire la charge de nos citoyens, on se doit de générer de la richesse, enlever les obstacles qui se dressent devant les entrepreneurs. On se doit aussi de faire mieux dans la gestion de nos propres finances. En ce moment, je dois admettre que nous n’avons pas toutes les solutions, mais c’est clair que nous devrons analyser rapidement plusieurs choses, nos infrastructures, la rentabilité de nos services, etc.», indique le maire.

Celui-ci parle également d’investissements stratégiques, de risques calculés, d’un changement de culture. «Si on ne change pas, si l’on continue de faire les choses de la même façon, on va se retrouver dans quatre ans avec le même problème auquel on fait face aujourd’hui», prévient-il.

En soi, le budget de fonctionnement a été fixé cette année à 22,1 millions $. De ce montant, 2,4 millions proviennent de la subvention inconditionnelle du gouvernement provincial. Du côté des dépenses, la part du lion revient au département des services de Sécurité publique avec un budget de 6,1 millions. Le département des Loisirs et cultures – qui comprend notamment le Centre civique – constitue lui aussi une dépense importante avec 3,5 millions $.

À noter que l’assiette fiscale de la nouvelle municipalité a franchi la barre du milliard $.

Nouveau modèle

Le conseil a par ailleurs adopté un modèle unique proposant des paramètres d’imposition différents selon trois zones, urbaine, municipale et rurale.

«C’est un modèle unique qui tient compte de la distance des citoyens des services et qui ajuste leur contribution en conséquence», explique Yves Gagnon.

L’objectif est d’en arriver d’ici quatre ans avec un taux situé entre 1,70$ et 1,80$ pour la zone urbaine (Campbellton), un entre 1,55$ et 1,70$ pour la zone municipale (Atholville et Tide Head) et un entre 1,45$ et 1,55$ pour la zone rurale (anciens DSL).

Si certaines zones respectent déjà ces paramètres, ce n’est pas le cas partout. Le maire Levesque concède par exemple qu’il faudra travailler de sorte à ramener le taux d’imposition de la population de l’ancienne ville sous la barre de 1,80$.