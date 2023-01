Des preuves «anecdotiques» ont motivé la fin du plafonnement des loyers

Des députés de l’opposition critiquent la prise de décisions du gouvernement sur le dossier du plafonnement des loyers. Le député libéral Benoît Bourque estime que les explications d’un fonctionnaire relèvent d’une anecdote plutôt que de données fiables.

Le gouvernement Higgs a mis en place un plafonnement des loyers temporaire de 3,8% pour protéger les locataires en 2022, et a jugé bon d’y mettre fin en 2023. Le chef de la direction de Service NB, Alan Roy, a affirmé mercredi, lors d’une réunion du comité permanent des comptes publics, que le plafonnement des loyers a eu des conséquences négatives pour les développeurs de logements.

La ministre du Logement et de Service NB, Jill Green, et sa prédécesseure, Mary Wilson, ont déjà affirmé que c’était l’une des choses qui a poussé le gouvernement à mettre fin au plafonnement des loyers.

Lors de la réunion du comité, le député libéral Benoît Bourque a demandé au chef de la direction s’il avait des «données solides» pour appuyer cette affirmation.

«Non, ça aurait été des commentaires que j’aurais reçus moi-même de la part d’individus qui voulaient […] quitter la province à cause de la mise en place du contrôle des loyers, qui nous ont dit “si c’est ce qui arrive dans cette juridiction, je ne construirai plus ici”. Alors c’est un témoignage que j’ai entendu personnellement», a répondu M. Roy.

Il a aussi affirmé que divers économistes s’opposent au concept du plafonnement des loyers.

Le député Benoît Bourque a rétorqué qu’il trouve «un peu troublant» que Service NB s’appuie sur ce témoignage.

Il affirme qu’il fallait s’attendre à ce que des développeurs contactent le gouvernement pour s’opposer au plafonnement des loyers, puisqu’il s’agit d’une mesure qui diminue leurs revenus.

«Je trouve que c’est de l’information purement anecdotique, donc d’écouter ça, ça me laisse croire qu’ils n’ont pas basé leur décision sur des données probantes, ça a plutôt été fait d’une façon politique et idéologique.»

M. Bourque affirme qu’en temps normal, un plafonnement des loyers pourrait potentiellement être la première raison d’un ralentissement des nouvelles constructions, mais qu’actuellement, l’inflation, le coût des matériaux et la pénurie de main-d’œuvre sont les plus gros facteurs qui limitent la construction de logement.

«C’est bien beau d’écouter les développeurs comme cela, mais il faut aussi écouter les locataires qui, eux, voient des augmentations faramineuses et qui n’ont pas les moyens de les payer. C’est tout aussi inquiétant.»

Megan Mitton, députée verte de Memramcook-Tantramar, affirme qu’elle s’inquiète de la façon dont les décisions du gouvernement ont été prises sur le contrôle des loyers.

«Ça a l’air qu’il manque de faits et de preuves, pour nous démontrer comment ces décisions ont été prises.»

Elle affirme aussi qu’elle n’était pas satisfaite des justifications fournies par Service NB pour la fin du plafonnement des loyers. Elle rappelle que la crise du logement ne s’est pas estompée.

«M. Roy [m’a] répondu que les conditions qui ont créé le besoin pour un plafonnement des loyers n’ont pas disparu, elles sont les mêmes. Mais il n’a pas pu démontrer pourquoi on ne continue pas [le plafonnement].»

Le chef de la direction de Service NB a affirmé que le gouvernement a créé d’autres protections pour les locataires. Il faut maintenant un préavis de six mois pour coller une augmentation de loyer à un locataire, et les hausses plus élevées que l’indice des prix à la consommation peuvent être étalées sur trois ans si un locataire porte plainte.