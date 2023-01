Le logement abordable au centre du nouveau programme d’incitatifs d’Edmundston

La création de logements abordables est la grande nouveauté de la révision du programme d’incitatifs au développement à Edmundston.

Le programme a été créé en 2015 et vise à développer de nouvelles constructions et à favoriser la rénovation de certaines façades de bâtiment sur son territoire.

En raison des défis actuels liés à l’accès au logement abordable, la Ville d’Edmundston a décidé d’aller de l’avant avec cette première initiative destinée à trouver une partie de la solution à cette problématique.

La présentation de ces incitatifs se veut une sorte de préambule au dévoilement des résultats de l’étude sur le logement à Edmundston qui aura lieu le 30 janvier.

«Il était essentiel de l’inclure. C’est un élément essentiel de l’étude d’avoir un programme d’incitatifs sur le logement. On ne pouvait pas passer à côté de ça», a soutenu le maire d’Edmundston, Eric Marquis.

Dans cette optique, cet ajout a pour objectif de fournir une aide financière à des entrepreneurs du secteur privé, à des organismes sans but lucratif ou à des coopératives, pour la construction, l’acquisition suivie d’une remise en état, ou la conversion d’ensembles de logements locatifs à prix abordables et accessibles.

Selon la coordonnatrice au développement économique de la Ville d’Edmundston, Isabelle Laplante, certains critères d’admissibilité ont été mis en place.

L’édifice à logements, qui doit contenir au moins quatre unités, doit en avoir au moins 50% qui sont abordables, c’est-à-dire, que le prix du loyer est égal ou inférieur au prix moyen du marché dans la collectivité ou la région pour des logements semblables.

À titre d’exemple, pour un loyer à une chambre à coucher, le loyer régulier, en 2023, est de 525$ par mois et de 625$ par mois s’il est chauffé/éclairé. Le prix d’un loyer de trois chambres est de 700$ par mois et de 880$ par mois s’il est chauffé/éclairé.

L’édifice doit aussi respecter les exigences du code du bâtiment et le règlement de zonage de la ville d’Edmundston.

De plus, l’investissement lié à la construction, ou la rénovation d’un immeuble à appartements doit se traduire par une création de richesse foncière d’au moins 300 000$, selon les évaluations de Service Nouveau-Brunswick.

S’il est seulement question d’un exercice de rénovation, les travaux doivent avoir un impact réel sur le milieu de vie des locataires et ne doivent pas être que de nature esthétique.

Le promoteur d’un projet doit aussi fournir la preuve qu’un contrat de location a été signé avec ses locataires et il ne doit pas faire preuve de discrimination envers ceux-ci.

S’il respecte tous les critères, une contribution non remboursable sera versée au cours des trois années suivant la fin du projet de construction ou de rénovation. Il s’agit d’une contribution maximale de 150 000$ sur trois ans. Cette période sera étirée à cinq ans si un projet est admis au programme Incitatif de développement de logement de Service NB.

Selon Isabelle Laplante, il s’agit d’une contribution basée sur un pourcentage des taxes supplémentaires perçues par l’ajout du projet et sa création de richesse.

Le pourcentage remboursé dépendra aussi du secteur dans lequel le projet sera développé.

Une bonification a été réservée aux projets qui seront réalisés au centre-ville, dans le secteur de la porte d’entrée régionale (qui comprend notamment l’Édupôle et le boulevard Hébert) et dans le Faubourg Victoria (qui est l’axe plus commercial d’Edmundston situé en grande partie le long de la rue Victoria et du boulevard Acadie).

Continuer de développer et d’entreprendre

Les programmes d’achat de terrain dans les parcs industriels et de soutien au démarrage d’entreprises sont, pour leur part, de retour.

Tout d’abord, un entrepreneur qui respecte une série de critères, à la suite de l’achat d’un terrain appartenant à la Ville d’Edmundston dans un parc industriel, recevra une somme d’argent pouvant aller jusqu’à 100% du prix d’achat de ce terrain.

Pour ce qui est du volet entrepreneurial, une nouvelle entreprise qui ouvre ses portes à l’intérieur des limites municipales et qui est en activité 12 mois par année pourra recevoir certaines compensations financières.

Toute nouvelle entreprise pourrait donc recevoir l’équivalent de trois mois de loyer, jusqu’à une somme maximale de 2500$ et 50% des coûts de fabrication d’une enseigne de façade extérieure jusqu’à un maximum de 500$.

À l’instar des projets de logements abordables, les personnes qui choisiront de s’installer dans l’un des pôles de développement commercial d’Edmundston recevront une offre bonifiée. Dans ce cas-ci, ce sera une contribution équivalente à six mois de loyer, jusqu’à un maximum de 5000$.

Le nombre de pôles de développement a d’ailleurs été augmenté par rapport aux premières versions du programme d’incitatifs qui visaient surtout le centre-ville.

«Dans notre plan municipal, il y a des pôles qui ont été identifiés. Ce sont des endroits où l’on aurait peut-être besoin d’un peu plus d’entreprises ou de logements», a mentionné Eric Marquis.

«C’est un agrandissement du territoire pour nous assurer que l’on se densifie aux bons endroits et que l’on puisse créer des liens entre tout ça», a ajouté Isabelle Laplante.

Un programme couronné de succès

La Ville d’Edmundston estime que depuis sa création, le programme d’incitatifs au développement a apporté un bon retour sur l’investissement de la Municipalité.

Depuis 2015, 78 nouvelles entreprises ont été créées, ce qui représente 147 emplois permanents et 86 à temps partiel. Selon Mme Laplante, au-delà des deux tiers de ces entreprises sont toujours en activité.

On compte aussi 16 projets de rénovation de façade, neuf nouvelles résidences intercalaires et 15 projets d’investissements majeurs dans les domaines commercial ou résidentiel.

L’investissement municipal total a été de 705 250$ qui s’est traduit par plus de 20 millions$ en valeur foncière.

«Quand on parle des dollars investis dans le démarrage d’entreprises par rapport au nombre d’emplois créés, ce sont d’excellents ratios. Ça nous a permis de créer plusieurs entreprises, mais surtout beaucoup d’entreprises qui sont encore en activité aujourd’hui», a indiqué Isabelle Laplante.

Les budgets associés à chacune des trois parties du programme d’incitatifs sont de 100 000$ par année pour le volet du logement abordable et de 50 000$ par année pour l’aide au démarrage d’entreprises. Le programme d’achat de terrain dans les parcs industriels aura une structure de financement autonome.

Interrogé à savoir si les budgets pourraient limiter le nombre de projets réalisables, le maire Marquis a indiqué que ce ne serait pas nécessairement le cas.

«On a fixé une limite, mais si on a des projets qui sont très intéressants, et qu’il y a un dépassement au niveau des budgets, le conseil municipal va devoir se questionner sur l’approbation de ces projets et évaluer la possibilité d’aller chercher des fonds ailleurs.

«On serait très mal placés de refuser un projet parce que l’on a dépassé la limite. On sait qu’il y a des besoins à tous les niveaux.»