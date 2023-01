Radio Beauséjour fait l’acquisition du Moniteur Acadien pour 1$

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

La corporation Radio Beauséjour fait l’acquisition de l’hebdomadaire francophone, le Moniteur Acadien, pour la somme symbolique d’un dollar.

Radio Beauséjour, un organisme sans but lucratif qui regroupe les radios CJSE 89,5 FM à Shediac et Plus 90 FM à Dieppe, devient ainsi le nouveau propriétaire du journal, de son site web et de son image de marque.

«L’union fait la force, c’est la première des choses, déclare Jason Ouellette, directeur général de Radio Beauséjour depuis la mi-novembre et ancien propriétaire du Moniteur Acadien. Si on voulait que l’hebdomadaire puisse continuer d’exister, c’était important de lui trouver des alliés», poursuit-il.

Conscient du fait que le journal papier est en voie de disparition, il fallait, selon lui, rendre multiplateformes le plus ancien journal acadien, qui a été fondé le 8 juillet 1867 à Shediac, mais qui est publié sans interruption sous sa forme hebdomadaire actuelle depuis 1984.

«C’est la même histoire pour les médias traditionnels radios. Avec les nouvelles technologies, les gens ont accès à internet dans les régions, ce qu’ils n’avaient pas dans le passé. Ce qui veut dire que nous aussi on doit se développer pour rejoindre les gens à travers leur téléphone cellulaire», explique-t-il.

Cette amalgamation des trois médias donne à la corporation le multiplateforme qu’elle cherchait. «On va aussi partager le service de ventes, ça c’est évident», avance-t-il.

«Radio Beauséjour a un système de distribution exceptionnel. Chaque semaine, les cartes de leur radio-bingo sont livrées en magasin. Ça va nous permettre d’avoir notre propre service de livraison dans le comté de Kent et dans le sud-est du Nouveau-Brunswick pour mettre en vente les copies du Moniteur Acadien», explique l’homme d’affaires.

Tout comme l’avait fait l’ancien propriétaire Bernard Richard, qui avait vendu l’hebdomadaire pour un dollar à Jason Ouellette, Radio Beauséjour achète à son tour le journal au même prix.

«La prochaine étape, c’est de développer le service des ventes parce qu’on a vu des changements avec le journal L’Étoile, affirme M. Ouellette. On va essayer de prendre la place que notre compétiteur principal semble délaisser avec le licenciement de certains journalistes qui étaient connus dans la région, et continuer la consolidation de nos services.»

«On nous a dit qu’il fallait évoluer, penser en dehors de la boîte, travailler ensemble, c’est ce qu’on essaie de faire. Souhaitons que tout le monde embarque et qu’on ait l’appui de la population», témoigne-t-il.

Une transaction vue d’un bon oeil

La professeure titulaire en information-communication à l’Université de Moncton, Marie-Linda Lord, voit cette transaction d’un bon œil.

«Même les plus grands médias du Canada, on peut penser à Postmedia, à Québecor, ce sont de très grandes entreprises médiatiques qui diversifient leurs activités. Je me dis que c’est une certaine diversification des activités de Radio Beauséjour si on veut», exprime-t-elle.

«Au-delà de la diversification, on voit derrière ça l’attachement à ne pas perdre le plus vieux journal acadien. C’est clair et net», ajoute-t-elle.

La professeure remarque d’ailleurs une amélioration depuis l’acquisition du journal par Jason Ouellette, il y a un peu plus d’un an.

«Depuis que M. Ouellette est là, le Moniteur Acadien s’est revampé. Son site web est dynamique. Il est mis à jour presque quotidiennement. On n’attend pas le jour de publication du papier pour mettre les nouvelles sur le site web», observe-t-elle.

Elle croit que les deux radios et le journal partagent des intérêts communs.

«Ils ont aussi des points communs dans leur grande mission communautaire. Il n’y a pas de contradiction sur le plan idéologique. Ils sont là pour la communauté du Sud-Est», rapporte Marie-Linda Lord.

«On le voit, les médias, pour survivre, sont obligés de se diversifier. Ils (Radio Beauséjour) sont dans la tendance actuelle, comme les plus grands au Canada. Il faut faire les choses autrement, il faut savoir s’adapter, et ceci c’est une forme d’adaptation».

Distribution dans Kent

Le Fonds d’appui stratégique aux médias communautaires, financé par le gouvernement fédéral, rend possible la distribution du Moniteur Acadien dans la région de Kent.

«Ça fait environ six mois, dit Jason Ouellette, mais pour dire qu’il est officiellement distribué en magasin, ce n’est pas encore fait à 100%, reconnaît-il. J’ai quelques petits points de vente, mais ce n’est pas à la hauteur de ce qu’on voulait.»

Mais si tout se déroule comme prévu, dans les prochaines semaines, les lecteurs du Moniteur Acadien qui ne sont pas abonnés pourront acheter des copies du journal dans certains points de vente du comté de Kent et ailleurs dans le Sud-Est grâce au réseau de distribution de Radio-Beauséjour.