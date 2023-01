Des travailleurs de la santé unis pour appuyer les femmes qui ont besoin d’un avortement

Des travailleurs de la santé s’organisent en réseau dans l’espoir d’améliorer l’accès à l’avortement au Nouveau-Brunswick.

Le Réseau de soins en avortement du Nouveau-Brunswick (RSANB) sera officiellement lancé samedi, la date du 35e anniversaire de la décision Morgentaler, un jugement de la Cour suprême du Canada ayant mené à la décriminalisation de l’avortement.

D’après Martha Paynter, l’une des fondatrices du réseau et professeure à la Faculté de sciences infirmières de l’Université du Nouveau-Brunswick, cette initiative a notamment été développée afin que le public comprennent qu’il existe différents services offerts dans la province et les manières que l’on peut y avoir recours.

«On va faire de la sensibilisation pour que tout le monde comprenne les différences entre les avortements médicamenteux – qui ressemblent à une fausse couche déclenchée par la prise de médicaments – et les avortements chirurgicaux qui peuvent avoir lieu dans les 16 premières semaines de grossesse. Nous voulons que les personnes aient accès aux soins dont ils ont besoin le plus rapidement possible et ces informations sont donc importantes», dit Mme Payne, une infirmière immatriculée qui travaille aussi en planification familiale.

Indépendant

Pour l’instant, le RSANB, qui fonctionne de manière complètement indépendante des régies de la santé et du gouvernement du Nouveau-Brunswick, est composé de 20 membres fondateurs issus des domaines des soins infirmiers, de l’obstétrique, de la médecine familiale, de la pharmacie et de l’administration de la santé.

«Nous sommes tous des personnes qui travaillent dans ce milieu et qui pratiquent ces interventions, dit Martha Paynter. S’il y a des médecins ou des infirmières praticiennes qui ne sont pas à l’aise de prescrire un avortement médicamenteux en raison d’un manque d’expérience – parce que ça reste relativement nouveau – ils pourront nous les référer. S’ils souhaitent être plus impliqués dans ce genre de travail, ils pourront aussi se joindre à nous.»

Le Réseau de santé Vitalité dit avoir été consulté alors que le RSANB en était à sa phase embryonnaire.

«Cette initiative a été prise par des membres du corps médical pour répondre à un besoin d’accessibilité, dit Stéphane Legacy, vice-président principal – Services généraux. Le projet en est à sa phase préliminaire, la place du Réseau de santé Vitalité reste donc à définir. Nous poursuivrons notre collaboration avec le groupe au cours des prochaines semaines.»

Le RSANB souhaite aussi militer afin de faciliter la navigation des services offerts en planification familiale.

Au Nouveau-Brunswick, il existe cinq numéros qui peuvent être composés, selon la région, afin de prévoir un avortement médicamenteux ou chirurgical. En Nouvelle-Écosse, les personnes voulant mettre fin à une grossesse n’ont qu’à composer un seul numéro afin d’être mises en contact avec le service approprié.

Bonne nouvelle

Claire Johnson, une professeure en gestion des services de santé à l’Université de Moncton qui s’est intéressée à l’accessibilité à l’avortement dans la province dans le cadre d’une étude qui n’a pas encore été publiée, se réjouit de la mise sur pied du nouveau réseau.

«On a fait des recherches et il y a quand même des fournisseurs de soins ou des médecins qui sont antiavortement au Nouveau-Brunswick, explique-t-elle. Il faut donc donner les outils aux personnes qui en ont besoin pour qu’elles naviguent le système, qu’elles comprennent qu’elles ne sont pas à la merci de leur médecin. Ça peut faire tomber certaines barrières.»

Le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick salue la mise sur pied du RSANB et dit un jour espérer collaborer avec l’organisme.

«C’est très positif, c’est une très bonne initiative, lance la directrice générale de l’organisme, Julie Gillet. Les personnes qui ont besoin d’un avortement ne savent jamais comment elles vont être reçues par leur médecin ou à la clinique.»

Même s’il y a des obstacles d’accès qui demeurent, Martha Paynter rappelle que le Nouveau-Brunswick a fait des progrès assez impressionnants en matière de services d’avortement depuis 10 ans.

Le gouvernement de Brian Gallant a par exemple supprimé l’obligation d’obtenir une autorisation écrite de deux médecins et la nécessité de consulter un spécialiste pour avorter.

«L’autoréférence est essentielle afin d’assurer un accès convenable aux services d’avortement, explique Mme Paynter. Le Nouveau-Brunswick est aussi la première province canadienne à avoir mis en place le remboursement par l’assurance médicale des avortements médicamenteux, une mesure qui est désormais en place partout au pays.»