La tempête s’estompe après avoir paralysé le Nouveau-Brunswick

Les Néo-Brunswickois ont goûté aux caprices de dame nature jeudi.

Neige parfois forte, poudrerie, pluie, vents forts étaient au menu météo durant la journée, forçant la fermeture des écoles de la province, de nombreux commerces et entreprises et rendant les conditions routières périlleuses par endroit et par moment.

Environnement Canada n’était pas en mesure jeudi après-midi de chiffrer les quantités de neige et de pluie qui sont tombées au sol, mais avait déjà enregistré 21 cm de neige dans la région d’Edmundston au lever du soleil.

Le milieu de l’éducation paralysé

Sans surprise, étudiants et personnels des écoles de la province ont eu droit à une journée de congé jeudi, alors que tous les districts scolaires de la province ont ordonné la fermeture de leurs établissements.

La plupart des campus du CCBN et du NBCC ont également fermé leurs portes, tout comme les campus de Shippagan et d’Edmundston de l’Université de Moncton.

Le système de santé également perturbé

Le mauvais temps a forcé le Réseau de santé Vitalité à fermer quelques centres de santé et points de services dans la Péninsule acadienne, la région Chaleur et au Madawaska.

Alerte rouge chez Postes Canada

Poste Canada a émis jeudi matin une alerte rouge pour l’ensemble du territoire néo-brunswickois, ce qui a mené à une suspension de la distribution du courrier et à la fermeture de certains bureaux de poste.

Des routes enneigées et parfois désertes

Le ministère des Transports du Nouveau-Brunswick et la GRC ont tôt fait de recommander d’éviter les déplacements sur les différentes routes du nord de la province, citant les piètres conditions routières, particulièrement sur l’autoroute 2 et les routes 11, 180, 17 et 95.

Le transporteur Maritime Bus a dû se résoudre à cesser ses opérations sur toutes les routes de la province, à l’exception des liaisons entre Moncton et Fredericton.

Quelques vols ont été retardés ou tout simplement annulés aux aéroports de Moncton, Fredericton et de Saint-Jean.

Le réseau d’Énergie NB mis à rude épreuve

Comme il fallait s’y attendre, le réseau électrique d’Énergie NB a été mis à rude épreuve par les mauvaises conditions météorologiques qui ont frappé le Nouveau-Brunswick mercredi soir et en journée jeudi.

Peu avant 16 heures jeudi, le nombre d’abonnés de la société de la Couronne qui étaient privés d’électricité se chiffrait à 949 et tendait à vouloir diminuer.

Au moment d’écrire ces lignes, la région de Grand Manan était l’endroit le plus durement touché par ces interruptions en électricité avec 274 clients qui étaient plongés dans le noir.

Des vents soufflant en rafales à 90 km/h et de la forte pluie ont été observés jeudi matin sur l’Île située au sud-ouest de Saint-Jean.

Énergie NB recensait également 265 abonnés sans électricité dans la grande région de Moncton-Riverview-Dieppe.

Les pannes affectaient également 143 clients de la région d’Aroostook, 72 abonnés à Shediac et Grand-Barachois et 80 autres dans le comté de Carleton.

La région de la Péninsule acadienne semble finalement avoir été épargnée par ces interruptions en électricité, malgré des vents forts pouvant souffler jusqu’à 100 km/h et de la pluie verglaçante qui étaient prévus jeudi après-midi.