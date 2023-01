Moncton: une résidence ravagée par un violent incendie

Une résidence située dans le nord-ouest de la Ville de Moncton a été complètement ravagée par un violent incendie.

Le feu a pris naissance dans la résidence qui se trouve sur l’allée Timberway jeudi, peu avant minuit. La maison de deux étages a été entièrement rasée par les flammes. Une vingtaine de pompiers de Moncton ont combattu l’incendie en début de nuit.

La Croix-Rouge canadienne a prêté main-forte aux sinistrés.

«Un couple et deux adolescents ont été aidés par des bénévoles avec un hébergement d’urgence et une aide financière pour des achats comme de la nourriture, des vêtements et d’autres articles de première nécessité en attendant une évaluation des dommages et un soutien supplémentaire par le biais d’une assurance», a indiqué par voie de communiqué Dan Beddel, porte-parole de la Croix-Rouge en Atlantique.

«L’allée Timberway était pleine de véhicules d’urgence, c’était assez fou!», a confié Michelle Mickey Leaman Leblanc, qui a été témoin du sinistre et de l’intervention des pompiers. L’incendie n’a heureusement pas fait de blessé.