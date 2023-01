Partage des coûts: le Restigouche fait bonne figure après des décennies de tiraillements

Source de vives tensions entre municipalités depuis près de trois décennies, la question du partage des coûts des infrastructures sportives et récréatives vient de se régler au Restigouche, et ce, sans que personne ne déchire sa chemise.

Impensable il y a quelques années à peine, voilà que toutes les communautés du Restigouche mettent la main à leur portefeuille afin d’assurer la viabilité des principales infrastructures sportives et récréatives de la région.

Les villes de Campbellton et de Dalhousie ont tenté à maintes reprises d’implanter un système régional de partage de coûts afin de les aider financièrement avec le fonctionnement du Centre civique, du Récréaplex et du Palais des glaces. Chaque fois, ces tentatives se sont soldées par un échec, certains plus retentissants que d’autres.

Imposition de frais d’usagers, boycotte d’installations, municipalité partenaire qui retire soudainement son appui financier… Il aura fallu l’implication de Fredericton pour résoudre ce dossier.

«Ça fait longtemps que le partage de coûts est en discussion et tout aussi longtemps qu’il est source de chicane entre les municipalités.»

Ce commentaire, c’est celui d’Yves Gagnon. Facilitateur de la transition pour Baie-des-Hérons et Campbellton, il en connaît un rayon sur le sujet.

Alors qu’il s’affaire à quitter ses fonctions, maintenant que les nouvelles entités possèdent leur propre équipe, il savoure la conclusion positive d’un dossier qui a longtemps été un irritant majeur au Restigouche.

Directeur général de la Ville de Campbellton à la fin des années 1990, il se souvient que le partage des coûts était déjà sur les lèvres à cette époque. Plus récemment, il avait été embauché pour concevoir une formule de partage des coûts pour le Récréaplex/Palais des glaces de Dalhousie, un exercice qui a mené à une véritable levée de boucliers.

«À plusieurs reprises, il y a eu des dialogues entre les communautés pour en arriver à des contributions volontaires, mais c’était toujours très délicat. Il faut dire que ce n’est pas évident de demander à une communauté qui fait face à ses propres défis financiers de payer pour ce qui se trouve chez le voisin. La réforme a toutefois mis les choses en perspectives, soit toute l’importance de travailler conjointement afin de faire progresser la région», estime M. Gagnon.

L’effet CSR

C’est cette prise de conscience, il l’attribue en partie à l’arrivée des Commissions de services régionaux. Du jour au lendemain, des voisins qui ne se parlaient pratiquement pas ont été forcés de se côtoyer et d’apprendre à travailler ensemble.

«Mettre en place des formules de partage, c’est beaucoup plus simple que d’assumer seul un service ou de risquer de le perdre. On a vu naître des ententes intermunicipales pour la collecte des déchets, pour le financement de l’aéroport, pour la promotion touristique. La région a beaucoup évolué, et avec elle son esprit de collaboration qui, à mon avis, est plus élevé que jamais. C’est ce qui fait que le partage des coûts pour les infrastructures sportives et récréatives a pu finalement aboutir», exprime M. Gagnon.

Selon lui, les communautés ont également pris conscience de l’importance de conserver un maximum d’infrastructures viables dans la région afin de contrer les nombreux défis auxquels elle fait face, dont celui de la décroissance.

«Comme partout ailleurs, on fait face depuis quelques années à une pénurie de main-d’œuvre. Mais si on veut attirer des gens, il faut avoir quelque chose à leur offrir en termes de loisir. En ce sens, c’est important d’avoir un Centre civique, un Récréaplex, une Palais des glaces», souligne le facilitateur.

Un budget de 3,5 millions $ pour les loisirs et la culture

Dans la Communauté régionale de Campbellton, le budget prévu pour le fonctionnement du département des loisirs et culture a été fixé à 3,5 millions $. C’est sous ce département que tombe le fameux Centre civique, complexe sportif au cœur de nombreuses divisions au fil des ans.

Les huit communautés qui forment désormais la nouvelle municipalité contribueront, tout comme une partie de celles composant le District rural du Restigouche. La contribution ne se limitera toutefois pas qu’au Centre civique.

L’argent récolté servira en effet pour le fonctionnement d’autres infrastructures identifiées régionales, comme la piscine et la Salle Alma d’Atholville, que le Centre d’expérience de la Rivière Restigouche, les terrains de baseball, etc.

Le portrait est similaire à Baie-des-Hérons, à quelques différences près. S’il va de soi que les communautés qui forment cette agglomération payeront envers les infrastructures sportives et récréatives, des fonds proviendront également d’une autre communauté de l’extérieur, celle de Bois-Joli.

Cette communauté est formée de deux anciennes municipalités (Balmoral et Eel River Crossing) qui ont longtemps rechigné à participer dans une formule de partage des coûts visant le Palais des glaces Inch Arran et le Récréaplex.

La contribution de Bois-Joli sera l’équivalent de 3 cents de son taux foncier (donc environ 66 000$). L’est du District rural de Restigouche participera également à ce financement.

Le coût exigé des communautés est basé sur son assiette fiscale et tient en ligne de compte la taille de sa population.

Les communautés ne débourseront toutefois pas de montants à l’aveuglette. L’instauration de la formule de partage des coûts vient en effet avec la promesse d’une plus grande transparence. Rapports de performance, bilans financiers et techniques, achalandage… Tout cela sera dorénavant accessible aux partenaires afin qu’ils puissent constater si leur investissement est bien utilisé.

La CSR-Restigouche jouera d’ailleurs le rôle de grand frère afin de s’assurer que cette promesse de transparence soit tenue.