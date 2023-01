Prisons provinciales: les statistiques du gouvernement remises en question

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a fait part d’une très grande augmentation du nombre de détenus dans ses prisons en 2022. Sa nouvelle façon de dénombrer les prisonniers a toutefois exagéré le phénomène. Un fait demeure: le surpeuplement carcéral.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick veut faire construire une prison provinciale au cours de l’exercice financier 2023-2024, dans la région de Fredericton. Il a fait valoir une surpopulation récente dans ses établissements carcéraux.

Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique a envoyé à l’Acadie Nouvelle des statistiques montrant que les présences quotidiennes moyennes dans ses centres correctionnels ont augmenté de 40% entre l’exercice 2020-2021 (d’avril à mars) et 2021-2022 (de novembre à octobre). Elles indiquaient aussi une surpopulation carcérale pendant la dernière année.

Toutefois, les fonctionnaires ont changé leur façon de dénombrer les détenus entre les deux périodes. Ils comptent maintenant toutes les personnes dont le ministère est responsable afin de mieux refléter ses obligations. Leurs données incluent tous ceux que les juges ont envoyés en prison, même ceux qui sont hors des murs, pour se soigner à l’hôpital ou profiter d’une permission de sortie, par exemple.

«Ceux-ci sont dans le dénombrement parce que le Service correctionnel est responsable d’eux et qu’ils doivent avoir un lit prêt pour eux à leur retour», explique l’agente des communications, Judy Désalliers.

C’est une journaliste de CBC, Karissa Donkin, qui a amené le gouvernement à apporter ces précisions. En les prenant en compte et en ajoutant les données pour décembre 2022, les présences quotidiennes moyennes dans les centres correctionnels augmentent seulement de 28% entre l’exercice 2020-2021 (d’avril à mars) et 2022 (de janvier à décembre). Surtout, le système carcéral provincial fonctionne en dessous de sa capacité la dernière année: 515 détenus en moyenne pour 526 places.

Surpeuplement carcéral

Il faut regarder la moyenne des présences mois par mois et prison par prison pour que le problème de surpopulation apparaisse en partie (les moyennes cachent les valeurs extrêmes).

La prison pour femmes du Nouveau-Brunswick ainsi que les centres correctionnels de Dalhousie et du Sud-Est semblent avoir évité le surpeuplement en 2022. L’établissement du Madawaska souffre parfois de ce problème. Celui de Saint-Jean est, de loin, le plus touché.

Or, il est préférable d’incarcérer les criminels dans leur région d’origine. Le maintien des liens familiaux favorise la réinsertion par exemple, selon une professeure de criminologie à l’Université de Moncton, Marie-Andrée Pelland.

«Je comprends que certains centres correctionnels méritent d’être changés au Nouveau-Brunswick, mais le gouvernement ne nous dit pas que son projet de prison se destine à favoriser la réintégration sociale des détenus, avec un plan améliorant l’aide qui leur est donnée, regrette-t-elle. Je ne crois donc toujours pas qu’une nouvelle prison provinciale soit pertinente.»

La chercheuse affirme que les programmes sociaux (pour un accès au logement abordable, par exemple) et les interventions auprès des criminels (pour le traitement des problèmes de dépendances et de santé mentale, par exemple) sont beaucoup plus efficaces pour assurer la sécurité publique.

Récidive criminelle

«Une nouvelle prison n’aidera pas à intervenir auprès des problèmes qui ont mené une personne à être incarcérée, dénonce Mme Pelland. Ça n’aidera pas non plus la personne à changer de stratégie quand elle sortira de prison.»

Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Kris Austin, a répondu aux différentes opinions à l’égard de la construction d’une prison par communiqué de presse.

«Premièrement, il y a une obligation légale de loger toute personne envoyée en prison. Le problème ne peut pas être résolu en fermant la porte aux contrevenants, a-t-il déclaré. Deuxièmement […] le taux de criminalité de la province a augmenté de 26% au cours des cinq dernières années. Troisièmement, la province connaît une croissance démographique.»

«Je crois que ce sont des excuses. Il y a des solutions pour réduire l’incarcération», rétorque Mme Pelland en prenant en exemple le cas des jeunes, dont 5 étaient incarcérés en 2020 – 2021, soit près de 10 fois moins que 15 ans plus tôt.

«L’un des problèmes dans les prisons provinciales est la réincarcération. Il y a des gens qui vont se retrouver avec quatre, cinq, six sentences au provincial. Cependant, il y a un programme que la province ne va pas renouveler, qui s’appelle Changement de cap et qui visait précisément à aider ces personnes. Je le regrette parce que ça donnait des résultats.»

Le projet pilote permettait à des personnes allant souvent en prison de rencontrer régulièrement un gestionnaire de cas et d’accéder à des services d’hébergement, d’aide sociale, d’assurance-maladie, de formation professionnelle, etc.

«Le projet pilote Changement de cap a duré cinq ans et a pris fin le 1er novembre 2022. Il a été financé par Sécurité publique Canada. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique est en train d’intégrer les leçons tirées de cet important projet aux services actuels, dans la mesure du possible», indique Mme Désalliers.

«Ça coûte plus cher au gouvernement provincial de renouveler ce programme à même ses fonds. Mais construire une prison est encore plus dispendieux», soutient Mme Pelland.

Détention provisoire

Statistique Canada montre par ailleurs que le nombre de détenus condamnés a diminué de 50% entre 2010 et 2020 dans les prisons du Nouveau-Brunswick, tandis que le nombre de détenus en condamnation provisoire (en attente de leur procès) y a augmenté de 76%. Les premiers (144 en moyenne en 2020) sont même moins nombreux que les seconds (247)!

«Ce serait peut-être beaucoup plus économique de mettre des bracelets électroniques aux personnes en détention provisoire, avance Mme Pelland. En situation de violence conjugale avec coups et blessures, la personne attendrait son procès pendant que son bracelet électronique permettrait de voir si elle s’approche des zones où la victime se situe et d’avertir la police le cas échéant.»