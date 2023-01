Région Chaleur: un site web pour jumeler organismes et bénévoles

La Commission de services régionaux Chaleur a procédé cette semaine au lancement d’un programme de jumelage de bénévoles.

La plateforme en ligne Bénévole Chaleur Volunteer permet aux aspirants bénévoles et aux organismes sans but lucratif de créer des liens en seulement quelques clics et secondes.

L’initiative a été développée afin de permettre aux gens de la communauté de trouver des occasions de bénévolat et d’aider les organismes de la région à entrer en contact avec des gens qui veulent faire une différence dans leur communauté.

«Des consultations publiques menées en 2021 ont déterminé que c’est un service qui tenait aux groupes communautaires et aux personnes qui souhaitent faire du bénévolat sans trop savoir comment s’y prendre au départ», a déclaré Jennifer Pitre, la gestionnaire du développement communautaire à la CSR Chaleur.

L’initiative a été saluée par différents élus et groupes communautaires de la région Chaleur.

«S’engager dans la communauté en faisant du bénévolat contribue à rendre notre région plus forte. Ce programme va favoriser un rapprochement entre les groupes communautaires de Bathurst et de la région Chaleur», a indiqué Kim Chamberlain, présidente de la CSR Chaleur et mairesse de Bathurst.

«J’encourage et soutiendrai toutes personnes ou organismes qui travaillent ou qui veulent travailler avec nos bénévoles. Ceux-ci contribuent grandement à la qualité de vie des citoyens de notre ville», a pour sa part déclaré Daniel Guitard, le maire de Belle-Baie.

Des organismes comme le Festival des rameurs de Petit-Rocher entendent profiter grandement de la nouvelle plateforme.

«C’est une très belle initiative, en espérant que les gens qui veulent faire du bénévolat et les organismes comme le nôtre qui recherchent des bénévoles puissent en profiter», a affirmé Anne Thibodeau, la présidente du populaire festival qui a vu le jour en 1968.

«Les gens ne savent pas nécessairement où se diriger quand ils ont du temps à donner, par gêne ou par manque de connaissances.»

Le formulaire d’inscription est disponible sur le site web de la CSR Chaleur. Certaines municipalités et quelques groupes communautaires ont déjà commencé à faire la promotion du programme par l’entremise de leur site web et des médias sociaux.