Immigration: Dieppe met les bouchées doubles

Comme c’est le cas un peu partout dans le sud du Nouveau-Brunswick, l’immigration est en pleine croissance à Dieppe depuis quelques années, ce qui apporte son lot d’avantages et de défis.

La municipalité est devenue une destination de choix pour bon nombre de jeunes familles qui choisissent de s’établir dans la région atlantique.

En 2021, on comptait 2690 nouveaux arrivants dans le fief du maire Yvon Lapierre.

Les chiffres ne sont pas encore disponibles pour 2022, mais on s’attend encore à une forte hausse, puisque la ville a connu une croissance de 10,8% de sa population au cours de la dernière année

Les dirigeants tentent depuis longtemps de mettre en place les structures nécessaires pour avoir la capacité de bien accueillir, et surtout de bien intégrer tous ces nouveaux citoyens.

Depuis juillet dernier, Émilie Haché occupe le poste de directrice des services d’immigration de la ville de Dieppe.

Mais on s’en doute bien, elle est déjà débordée.

On a donc décidé de créer un poste de coordinateur en immigration, diversité et inclusion, dans le but de mieux servir les nouveaux arrivants.

Ce poste devrait être pourvu au cours des prochaines semaines.

«Mon travail est de mettre en œuvre les actions liées à la stratégie de la ville de Dieppe en matière d’immigrartion. Je crois qu’on commence à être mieux outillés, notamment avec le CAFI (Centre d’accueil et d’accompagnement francophone pour immigrants), qui a déménagé à Dieppe récemment. Ça nous aide certainement à supporter nos initiatives d’accueil», raconte Émilie Haché.

Elle souligne que l’objectif du Grand Moncton pour les nouveaux résidents était de 3100 pour 2022. On a finalement atteint 4005.

Les chiffres précis pour Dieppe ne sont pas encore connus. Le nouveau rapport devrait être disponible sous peu.

Pour le moment, Dieppe suit les objectifs du Partenariat local en matière d’immigration du Grand Moncton.

«Ça nous fait plaisir de recevoir les nouveaux arrivants à l’hôtel de ville pour les aider à naviguer à travers tous les services municipaux, que ce soit pour l’inscription des enfants à l’école, aux cours de natation, les passes d’autobus ou toute question sur les activités qui se passent à Dieppe», ajoute-t-elle.

«On essaie vraiment de rendre leur expérience la plus positive possible.»

Tous ces efforts ne passent pas inaperçus puisque les nouveaux résidents ne se gênent pas pour exprimer leur gratitude et leur appréciation des services qu’on leur offre.

«Beaucoup de nouveaux arrivants nous disent qu’ils apprécient le fait qu’on prend le temps de les rencontrer et de leur tenir la main dans leurs premiers pas chez nous. Ils sont contents qu’on soit là pour eux», indique Émilie Haché.

«Quand on parle d’immigration, le fait d’avoir des contacts clés dès le début aide beaucoup à la rétention des immigrants.»

Le poste qui sera bientôt créé devrait contribuer à améliorer la structure d’accueil de la ville de Dieppe, croit la directrice des services d’immigration.

«Cette personne sera très présente au niveau communautaire. Elle sera dans l’action, en contact direct avec les gens et les différents organismes, pour les appuyer le plus possible», précise-t-elle.

Il faut mentionner que Dieppe a adopté une ambitieuse stratégie en immigration, qui s’articule autour de trois axes: la planification des services pour répondre aux besoins des immigrants, la communication et la sensibilisation pour offrir toutes les informations nécessaires à tous ceux et celles qui choisissent Dieppe domme destination et une collaboration étroite avec l’organisme Expansion Dieppe, afin de favoriser l’entreprenariat et offrir aux nouveaux résidents une première expérience de travail chez nous.