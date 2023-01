Infrastructures: le N.-B. en voie de respecter sa date limite

L’ultimatum lancé par le gouvernement fédéral l’an dernier a été entendu. Le Nouveau-Brunswick devrait être en mesure d’accéder à tout le financement d’Ottawa disponible pour des projets d’infrastructures.

Lors de son dernier budget, le gouvernement fédéral a imposé une date limite à certaines provinces pour trouver des projets afin de dépenser l’argent du programme d’infrastructure Investir dans le Canada.

Cette date limite devait permettre au gouvernement fédéral d’en finir avec le programme d’investissement en infrastructure qui est en place depuis 2016 afin d’en négocier un nouveau pour le remplacer.

Le N.-B. avait toujours 396 millions $ à dépenser à l’époque, ce que le premier ministre Blaine Higgs hésitait à faire puisque chaque projet devait comprendre une part égale de financement provincial.

Mais le gouvernement fédéral s’est entendu avec les provinces pour accorder plus de flexibilité sur le choix des projets, et Blaine Higgs a affirmé en avril dernier que le N.-B. parviendrait sûrement à trouver suffisamment de projets pour bénéficier de tout le financement fédéral.

À environ deux mois de la date limite du 31 mars 2023, le gouvernement fédéral affirme lui aussi que l’échéance devrait être respectée.

Selon Infrastructure et Collectivités Canada, le Nouveau-Brunswick a identifié des projets d’une valeur d’environ 580 millions $ du total de 672 millions $ qui lui avaient été réservés. Il reste donc 92 millions $ inutilisés dans les enveloppes du programme.

«La province a identifié des projets prioritaires qui permettraient d’allouer le reste des fonds disponibles avant le 31 mars 2023», assure Infrastructure Canada par courriel.

Un nouveau programme plus flexible

Le ministre des Affaires intergouvernementales, de l’Infrastructure et des Collectivités, Dominic LeBlanc, reconnaît que les critères du programme n’étaient pas tout à fait adaptés aux besoins de plus petites municipalités et des réalités des provinces telles que le N.-B.

«Nous avons reconnu que les premiers ministres de l’Atlantique nous ont dit que la formule qui avait été élaborée en 2017 allait finir par empêcher l’argent qui avait été alloué aux projets d’infrastructure d’arriver à bon port parce qu’on n’allait pas dépenser, par exemple, 168 millions $ fédéraux sur le transport en commun au Nouveau-Brunswick.»

Il affirme que les décisions budgétaires n’ont pas encore été prises, mais qu’il souhaite que le gouvernement fédéral se donne une marge de manœuvre suffisante pour accorder plus de flexibilité dans le prochain programme d’investissement en infrastructure.

Il estime que le programme devrait prendre en compte les besoins des plus petites municipalités qui sont moins solides sur le plan financier.

«Il faut aussi avoir une capacité de partager des excédents de coûts qui sont raisonnables ou qui ne sont pas la faute de personne.»

Il affirme qu’il veut aussi «s’asseoir» avec la province et les associations municipales pour qu’elles contribuent à l’élaboration du prochain programme de financement.

Il ajoute que l’argent fédéral pourrait permettre, par exemple, de financer des projets d’infrastructure verte, des projets routiers ou culturels, ou bien des ajouts de systèmes d’égouts qui sont essentiels pour construire de nouveaux logements.