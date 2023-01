Le procès du policier Pierrick Caron prévu à l’automne

Quatre journées ont été réservées au Palais de justice de Campbellton en octobre pour la tenue du procès du policier du Restigouche accusé de voie de fait envers un citoyen.

Les avocats de la défense et de la poursuite ont comparu mercredi par l’entremise d’une conférence téléphonique. La rencontre avait pour but de fixer une date pour le procès dans le dossier du policier.

En raison du nombre élevé de témoins, les deux parties avaient demandé que le procès se déroule sur une période d’au moins quatre jours, ce qui a été respecté. Celui-ci aura lieu du 17 au 20 octobre.

Lors de la précédente comparution, la défense avait rejeté l’offre de la Couronne de prendre part à un programme de justice, craignant que cette procédure ne laisse des traces au dossier du policier et ne vienne qu’à nuire à sa carrière dans les forces de l’ordre. Cette participation au programme aurait notamment permis d’éviter la tenue d’un procès. La défense a plutôt enregistré un plaidoyer de non-culpabilité.

Le procès de M. Caron aura ainsi lieu plus de deux ans après les gestes reprochés. L’incident en question est survenu en juillet 2021. Le policier procédait alors à l’arrestation d’un individu plutôt agité – en l’occurrence André Mercier – sur la rue Roseberry à Campbellton. L’intervention a été filmée par un passant. Dans celle-ci, on peut y voir le policier positionné sur le suspect et lui asséner plusieurs coups au corps et au visage alors que celui-ci était plaqué au sol et en apparence maîtrisé. Ses jambes étaient retenues par un citoyen venu assister le policier.

Ce geste a été dénoncé par plusieurs comme étant un exemple d’usage excessif de la force par un représentant de l’ordre.

L’affaire a fait l’objet d’une enquête menée par le Bureau des enquêtes indépendantes du Québec. Après l’étude de ce rapport, le bureau du procureur du Nouveau-Brunswick a conclu posséder suffisamment de motifs pour croire qu’une infraction avait été commise et qu’une poursuite judiciaire était justifiable. Une accusation formelle a finalement été déposée contre le policier le 30 juin 2022.

André Mercier a pour sa part déjà fait face à la justice suite à cet incident. Accusé d’entrave au travail d’un policier, il a ajouté d’autres accusations à son dossier en omettant de se présenter pour sa comparution et pour ne pas avoir respecté certaines conditions de la Cour. Il a reconnu sa culpabilité à ces chefs et écopé de 150 jours de prison, période qu’il a purgée en attente de sa sentence.