Une nouvelle unité de soins intensifs de 21,8 millions $ à Fredericton 

L’équipe responsable de la prestation des soins intensifs à l’Hôpital régional Dr Everett Chalmers, à Fredericton, pourra bientôt intégrer ses nouveaux locaux.

Cette nouvelle unité améliorera l’accès aux soins et comprendra des pièces tranquilles où les familles pourront se recueillir pendant qu’un de leurs membres reçoit des soins spécialisés.

L’unité sera prête à accueillir ses premiers patients le 14 février.

Elle comptera 12 lits, soit quatre de plus que l’ancienne, ce qui permettra à l’équipe d’offrir des soins à un plus grand nombre de patients gravement malades ou blessés qui ont besoin d’une surveillance intensive, comme les patients victimes de traumatismes et les patients atteints de maladies ou de blessures qui mettent leur vie en danger.

Chaque chambre sera individuelle et munie d’une fenêtre et d’une salle de bain privée. D’une superficie de 1514 mètres carrés (16 300 pieds carrés), la nouvelle unité a été construite aux coûts de 21,8 millions$.

De plus, elle comptera une chambre conçue spécialement pour les patients qui pèsent plus de 350 livres.

«Nous apportons des améliorations majeures aux infrastructures de trois de nos hôpitaux régionaux pour améliorer les soins aux patients et pour mettre à niveau nos locaux et notre équipement afin de maintenir en poste nos professionnels de la santé et d’en recruter d’autres», a indiqué la présidente-directrice générale par intérim du Réseau de santé Horizon, Margaret Melanson.

«Ce sera un endroit où notre équipe multidisciplinaire de spécialistes pourra offrir les meilleurs soins qui soient aux patients les plus malades», a expliqué le Dr Zeeshan Aslam, chef du service de soins intensifs d’Horizon pour la région de Fredericton.