La grande comédienne Viola Léger s’éteint à 92 ans

L’une des plus grandes artistes acadiennes, la comédienne Viola Léger, est décédée samedi, à l’âge de 92 ans.

En janvier 2017, l’interprète de La Sagouine s’est retirée de la vie publique lorsqu’elle a été atteinte d’un accident vasculaire-cérébral.

Née le 29 juin 1930, Viola Léger, en tant que comédienne et interprète, a été surtout connue comme celle qui a rendu célèbre le personnage d’Antonine Maillet. Elle a incarné ce rôle au-delà de 3000 fois, récoltant de nombreuses critiques élogieuses pour son interprétation authentique et poignante.

Antonine Maillet pleure le décès de sa grande complice. «Elle a toujours été l’une de mes grandes amies et certainement la plus grande comédienne que l’Acadie n’ait jamais connue».

Mme Léger a siégé au Sénat du Canada de 2001 à 2006 où elle a particulièrement souligné l’importance des artistes dans notre société. En plus, ayant à cœur l’état des minorités, elle a siégé sur le comité des Peuples autochtones et le comité des Langues Officielles. Fervente ambassadrice de la culture acadienne, au Canada et à l’étranger, elle a profondément marqué notre paysage culturel.

L’enseignement

Après ses études en Acadie, Viola Léger réalise sa première passion: l’enseignement. Pendant 15 ans, elle a enseigné la littérature et l’art dramatique au niveau secondaire, d’abord au Collège Notre-Dame-d’Acadie et par la suite, à Grand-Sault, Moncton et Shédiac.

Elle a obtenu une maîtrise en enseignement du théâtre de l’Université de Boston et a reçu une formation à Paris auprès du célèbre homme de théâtre Jacques Lecoq.

C’est d’abord au sein de la Congrégation des Religieuses Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, dont elle a fait partie pendant 21 ans, que son amour pour le théâtre s’est révélé. Elle a d’ailleurs toujours été extrêmement reconnaissante envers la Congrégation NDSC, grâce à qui elle a réalisé ces études supérieures.

Une comédienne d’exception

À travers sa carrière de comédienne, elle aura interprété au-delà de 30 rôles, dont plusieurs personnages créés par Antonine Maillet et a joué, entre autres, dans des pièces de Michel Tremblay, Frederico Garcia Lorca, Tennessee Williams et Tom Ziegler. Sa performance de la pièce «Grâce et Gloria» de Ziegler lui a valu en 2001 un «Masque», prix remis à la meilleure comédienne par l’Association des critiques de théâtre du Québec. En plus, elle a joué plusieurs rôles au cinéma et à la télévision.

En 1985, elle fonde sa propre compagnie de théâtre, la Compagnie Viola‑Léger, dont elle assure la direction artistique jusqu’en 2008. En 1999, elle met sur pied la Fondation Viola‑Léger afin d’encourager la production théâtrale et la formation professionnelle en Acadie, principalement par l’octroi de bourses à des comédiens et comédiennes professionnels en début de carrière.

«Étonnamment, Mme Léger est devenue comédienne presque par accident grâce à Antonine Maillet qui, avant le lancement du livre La Sagouine à l’Université de Moncton, lui propose d’interpréter quelques extraits. Le public, ravi, encourage une production théâtrale. C’est ainsi qu’est né un personnage légendaire, une humble femme de ménage acadienne qui raconte avec intelligence, humour et dignité une vie de pauvreté, tout en révélant les injustices qui l’entourent», peut-on lire dans une communiqué envoyé aux médias.

Elle a interprété la pièce La Sagouine pour la toute première fois en 1971 et, ensuite aux États-Unis, en France et en Belgique, en français comme en anglais. Sa performance lui a, entre autres, obtenu le prix Dora Mavor Moore. De 1993 à 2016, elle a passé ses étés au Pays de la Sagouine, situé à Bouctouche au Nouveau-Brunswick, où elle a incarné son célèbre personnage.

Plusieurs distinctions

Viola Léger a été décorée de nombreux prix, dont l’Ordre du Canada, le prix d’excellence dans le domaine des arts du Nouveau-Brunswick, l’Ordre du Nouveau-Brunswick, l’Ordre des Arts et des Lettres de la France, le prix du Gouverneur général des arts du spectacle en 2013, le prix Éloizes Hommage de l’Association acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick, en plus d’obtenir quatre doctorats honorifiques. En 2019, on a voulu continuer de l’honorer en nommant une école en son nom, l’École élémentaire Viola-Léger de Bowmanville, en Ontario.

Les détails concernant les funérailles de Madame Léger seront dévoilés prochainement.