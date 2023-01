Le décès de Viola Léger secoue profondément l’Acadie

L’annonce du décès de Viola Léger survenue samedi a profondément secoué la communauté acadienne qui pleure le départ d’une de ses plus grandes ambassadrice et artiste ayant existé.

Les réactions et les hommages se sont multipliés aux quatre coins de l’Acadie depuis l’annonce de son décès effectuée samedi soir par son attachée de presse.

Monique Poirier, la co-directrice générale et artistique du Pays de la Sagouine, a affirmé ressentir un grand vide et énormément de gratitude et de reconnaissance pour celle qu’elle qualifie de «femme extraordinaire».

«Mes pensées sont aussi avec toute l’Acadie. Viola était une de nos plus grandes artistes et ambassadrices. Évidemment, son immense talent comme comédienne est ce que plusieurs retiennent, avec raison, mais moi, c’est l’exemple d’une artiste qui n’a jamais placé de date limite à un rêve», a affirmé Mme Poirier.

L’artiste a tenu à rappeler que Viola Léger a commencé à interpréter le rôle de la Sagouine alors qu’elle était dans la quarantaine, ce qui était un peu trop tard selon l’avis de plusieurs.

Le député Robert Gauvin s’est également dit secoué par le décès de Viola Léger, la qualifiant de «grande dame».

«C’était un modèle pour tout le monde, une fierté pour l’Acadie. Elle nous a montré que c’était possible pour un acadien de faire une carrière artistique et de donner de la dignité au métier», a indiqué celui qui a œuvré dans le milieu culturel du Nouveau-Brunswick pendant plus de 25 ans, à titre d’auteur, de metteur en scène et de comédien.

«C’est son talent qui lui a permis de percer et de jouer la Sagouine ici et partout à travers le monde. Il ne faut pas non plus oublier qu’en plus de personnifier la Sagouine, elle a joué dans plusieurs pièces de théâtre et téléromans populaires comme Bouscotte. C’était une actrice complète au talent incroyable», a ajouté l’élu libéral.

La chanteuse Annie Blanchard a aussi rendu hommage à la disparue sur le réseau social Facebook.

«L’Acadie perd une grande dame et une femme extraordinaire», a écrit l’artiste originaire de Maisonnette.

Le sénateur René Cormier a pour sa part indiqué que Viola Léger a fait le don de sa personne et mis son immense au service d’un personnage, d’une auteure et d’un peuple.

«La grande, très grande Viola Léger nous quitte en laissant à l’Acadie et à la francophonie un legs inestimable constitué de son talent, de sa voix, de son amour de la langue française , du théâtre et du peuple acadien», a affirmé celui qui possède une longue feuille de route dans le domaine des arts et de la culture et qui présidait la Société Nationale de l’Acadie lors de sa nomination à la Chambre haute.

«Viola Léger incarnait, à elle seule, le parcours de l’Acadie moderne.

À travers le rôle de la Sagouine, elle a sans cesse rappelé au peuple acadien qu’il pouvait avancer en s’enrichissant du passé et du gros bon sens de ses anciens», a déclaré Martin Théberge, le président de la Société Nationale de l’Acadie.

Ginette Petitpas Taylor, la ministre fédérale des Langues officielles, a ajouté sa voix au concert d’éloges visant Viola Léger.

«Jamais l’Acadie n’aura eu une aussi fidèle ambassadrice que Mme Léger pour qui le personnage de la Sagouine fut non seulement le rôle d’une carrière et d’une vie, mais représenta aussi un symbole de grande fierté et de ténacité pour tous les Acadiens et Acadiennes» a indiqué sur Facebook la députée libérale de Moncton-Riverview-Dieppe.

Le président de la SANB, Alexandre Cédric Doucet, a qualifié l’annonce du décès de triste nouvelle.

«L’Acadie vient de perdre l’une des plus grandes ambassadrices de la culture acadienne. Merci pour votre contribution à l’épanouissement de notre peuple.»

Questionnée par l’Acadie Nouvelle, la ministre provinciale du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, Tammy Scott-Wallace, a aussi salué avec tristesse le départ de Viola Léger.

«Viola Léger est l’une des plus grandes ambassadrices de la riche culture acadienne du Nouveau-Brunswick et nous pleurons tous son décès. Elle était émouvante, mais elle a aussi donné vie à une histoire incroyablement importante qui est une partie essentielle de notre histoire. La Sagouine et la façon dont Mme Leger l’a dépeinte était un cadeau pour tous les Néo-Brunswickois», a confié l’élue de la région de Sussex.