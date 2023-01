Racisme, bagarres et intervention de la GRC: une partie de soccer dégénère à Moncton

Une partie de soccer masculin de niveau AAA U-15 entre une équipe de Dieppe et une de Saint-Jean a tourné au grabuge, dimanche soir, à Moncton.

Selon ce qu’il a été possible d’apprendre, des parents de l’équipe locale auraient invectivé des joueurs de l’équipe adverse.

Le tout se serait transporté sur le terrain, alors que des joueurs se sont lancé des insultes, dont plusieurs à caractère racial.

Tout ce beau monde s’est retrouvé dans le stationnement après la rencontre, alors qu’un joueur de Dieppe a été pris à partie par des joueurs de l’équipe visiteuse.

Des photos de son visage tuméfié ont d’ailleurs circulé sur les réseaux sociaux en soirée.

La GRC a été dépêchée sur les lieux pour mettre un terme à la bagarre.

Soccer Dieppe étudie la possibilité de déposer des accusations criminelles.

Selon le président de Saint John Soccer Club, Guy Verna, il existe un historique entre les deux équipes qui remonte à l’été dernier.

«Des parents de Dieppe ont insulté des joueurs de Saint-Jean, les traitant de maudit Paki, de maudit Syrien, retournez chez vous et des choses comme ça», affirme-t-il.

Les insultes se seraient ensuite multipliées entre les joueurs sur le terrain.

«L’arbitre était un débutant, qui n’a pas su reconnaître les paroles ou les gestes. Est-ce qu’il comprenait le français, je ne sais pas. Les joueurs de Dieppe pensaient peut-être qu’en insultant en français les joueurs de Saint-Jean, ils ne comprendraient rien», ajoute le président de Saint John Soccer Club.

«Malheureusement pour eux, les joueurs qu’ils étaient en train d’insulter vont à l’école Samuel-de-Champlain», ajoute-t-il.

«Après le match, il y a eu une bousculade entre des parents et des joueurs. Dans le stationnement, un joueur de Dieppe a invectivé de nouveau les joueurs de Saint-Jean et il y a eu une bagarre. Le joueur de Dieppe a été pris à partie par trois ou quatre joueurs de Saint John Soccer Club», avance-t-il.

«Ce qui circule présentement, c’est que les seuls responsables sont les joueurs de Saint John Soccer Club.»

Le président de Soccer Dieppe, Taha Maarous, s’est dit peiné par ces événements.

«La première chose que je veux dire, c’est que nous sommes très choqués par ce qui se passe actuellement parce que la violence n’a pas de place dans n’importe quel sport. Plusieurs faits qui ont été rapportés ne sont pas tout à fait véridiques. Il y a une enquête de la GRC qui est en cours puisqu’on parle d’une agression grave sur un mineur», souligne-t-il.

La vidéo d’une caméra de surveillance a été transmise aux policiers.

«En tant que club, je peux vous garantir que nous prônons le fair play, un milieu inclusif, sain, sécuritaire et propice à l’apprentissage. C’est la mission de Soccer Dieppe et ça va le demeurer pour toujours», ajoute le président.

«Je peux vous garantir qu’aucun parent n’a injurié des joueurs adverses, ni même les jeunes sur le terrain. Chacun a sa version des faits, certes, mais il y a des preuves, des témoins et des vidéos qui ont été partagés avec la GRC.»

Il insiste sur l’importance de protéger les jeunes.

«Nous condamnons complètement ces événements, ces agissements et ces agressions. On a un jeune qui a été blessé gravement et d’autres qui sont sous le choc et perturbés par ce qui est arrivé», mentionne-t-il.

«Nous avons une responsabilité, les arbitres ont une responsabilité et l’association provinciale a une responsabilité. Ce sont des cas très rares, dans le soccer. En fait, on n’a jamais vu quelque chose comme ça ici. Quand ça arrive à quelqu’un que tu as vu grandir, ça fait mal.»

Selon lui, des entraîneurs et même le grand-père d’un joueur ont été agressés durant ces événements regrettables.

Taha Maarous confirme que plusieurs plaintes ont été déposées auprès de la GRC.

Du côté de Soccer Nouveau-Brunswick, on ne voulait pas trop commenter le dossier puisqu’il y a enquête de la GRC.

«Je ne suis pas au courant de tous les détails parce que nous rassemblons présentement tous les rapports des arbitres et des officiels», explique le directeur général, Younes Bouida,

Ces rapports seront remis directement au comité de discipline, qui est totalement indépendant de Soccer NB.

«Nous avons un processus disciplinaire qui est bien établi et on le suit à la lettre», mentionne Younes Bouida.

Ce processus devrait prendre quelques jours et pourrait mener à des suspensions..

Le directeur tient à préciser que le racisme ne sera pas toléré à Soccer NB.

«On prend cette situation vraiment au sérieux. Ces événements montrent qu’il y a un grand travail à faire, que nous avons déjà entamé d’ailleurs, avec ce qu’on appelle le sport sain. Nous voulons éduquer tous les acteurs sur ces questions importantes.»

Il mentionne que son organisme offre des formations aux joueurs, aux entraîneurs, aux officiels et aux parents sur les questions de respect, d’inclusion et de fair play.

«Il n’y a pas de place pour le racisme dans le soccer. La FIFA et Soccer Canada sont unanimes sur ce point. On doit mobiliser tout le monde pour créer un environnement positif pour les joueurs et les joueuses.»