Edmundston: au moins 1000 loyers seront nécessaires d’ici 2025

Ce sont environ 1000 loyers supplémentaires qui seront nécessaires, d’ici 2025, pour répondre à la demande en logements à Edmundston et 2500 au cours des 20 prochaines années.

Ce ne sont que deux des conclusions de l’étude sur le logement – commandée par la Ville d’Edmundston en mars 2022 – qui a été dévoilée le 30 janvier.

Selon le maire d’Edmundston, Eric Marquis, de plus en plus de gens s’adressent à la Ville afin de trouver des logements, mais ceux-ci se font de plus en plus rares. Il était donc important pour la Municipalité d’avoir un portrait clair de la situation afin de renseigner le public et les entrepreneurs de la région au sujet des projets potentiels.

Selon les données récoltées par la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton et qui ont été présentées par la coordonnatrice du développement économique de la Ville d’Edmundston, Isabelle Laplante, le besoin en logements abordables est particulièrement grand.

L’étude démontre qu’en moyenne, 17% des revenus des ménages à Edmundston sont consacrés au logement. Cependant, 20% des ménages consacrent plus de 30% de leurs revenus en frais de logement.

Selon la Société canadienne d’hypothèques et de logement, un ménage éprouvera des besoins en matière de logement si le coût des logements acceptables sur le marché local correspond à 30% ou plus de son revenu brut.

Comme le revenu moyen est de 74 000$ environ, mais que 32% des ménages ont un revenu inférieur à 40 000$ par année, cela crée une situation problématique à Edmundston selon Mme Laplante.

L’étude a aussi conclu que 23% des ménages au sein de la municipalité vivent dans des logements inadaptés, soit en raison de leur taille non convenable, de réparations majeures requises ou le pourcentage de revenus consacrés au logement.

On note aussi que plus de 65% des édifices à logements ont été construits il y a plus de 50 ans et qu’il y a eu peu de nouveaux projets d’immeubles à appartement au cours des 25 dernières années.

Selon l’étude, le faible nombre de nouveaux projets de logements fait en sorte que le taux d’inoccupation est actuellement de 2,6%, soit inférieur au seuil d’équilibre de 3%. Il n’y a d’ailleurs aucun logement de trois chambres ou plus qui sont disponibles sur le territoire d’Edmundston.

Selon le directeur du Service de développement d’Edmundston François Boutot, l’un des éléments les plus surprenants de l’étude – outre le nombre de logements nécessaires d’ici les prochaines années – est que le besoin en logement ne concerne pas que les familles.

«On entend souvent parler des familles. On a aussi parlé des appartements à trois chambres. C’est un facteur, mais c’est vraiment divisé en trois (entre personnes seules, avec enfants ou couples sans enfants). C’est pour ça que l’on fait des études comme ça, pour avoir les vrais chiffres.»

Des pistes de solutions

L’étude a aussi permis d’aborder quelques pistes de solutions à explorer. On a fait mention des modes d’habitation alternatifs comme les mini-maisons, des édifices à vocations multiples ou des logements coopératifs.

On a laissé planer la possibilité de développer des projets de reconversion de bâtiments existants qui n’ont plus aucune utilité actuellement.

Finalement, on a mis l’accent sur certaines zones de développement afin d’identifier des terrains dans des zones à grand potentiel pour peut-être développer des projets s’arrimant à un réseau de transport en commun potentiel.

Le maire Marquis a d’ailleurs soutenu que les statistiques présentées lors du dévoilement de l’étude sur le logement montrent également qu’il existe des occasions de développement à ne pas manquer.

«On avait besoin de savoir dans quelle situation Edmundston se trouve au niveau du logement. À partir de là, il faut savoir où l’on se dirige.»

Le maire d’Edmundston a fait allusion aux quelques pistes de solutions proposées dans l’étude. La grosse question est de savoir si des gens accepteront de développer des projets.

Dans l’étude sur le logement, certains enjeux au développement du marché du logement à Edmundston ont été évoqués.

Le manque de soutien au développement, les coûts élevés de construction, une offre limitée d’entrepreneurs, le profil socioéconomique de la région et une certaine forme de discrimination envers certaines personnes ont tous été identifiés comme des freins au développement.

«Ce soir, on l’a présenté (l’étude) à des entrepreneurs qui sont dans le domaine, mais, ce que l’on souhaite, c’est qu’il y ait aussi de nouveaux entrepreneurs qui souhaitent se lancer dans un projet comme celui-là. On a aussi des entrepreneurs de l’extérieur qui pourraient être intéressés par des projets en immobilier.»

Selon le maire d’Edmundston, il y a déjà un important projet d’édifice à logements qui est en développement, mais il en voit bien d’autres qui pourraient se manifester à l’avenir. La Ville a récemment dévoilé un nouveau programme d’incitatifs au développement qui a décidé de miser davantage sur la construction de logements abordables.

«Ce soir, c’est le début. Je suis convaincu que l’on verra quelque chose bouger au cours des prochaines semaines (…) On a une étude très complète qui va permettre de les aider (entrepreneurs).»