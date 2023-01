Fermeture de deux foyers: Neguac se mobilise

On dit que les épreuves rendent les communautés plus fortes. La population de Neguac vient de confirmer ce principe avec éloquence.

Il y a deux semaines, le ministère du Développement social annonçait aux résidents et au personnel du Foyer Saint-Bernard et de la Villa Neguac, deux foyers de soins spéciaux, que ceux-ci fermeront leurs portes le 17 février parce que leurs permis ont été révoqués.

Les employés, les résidents et leurs proches ont été pris au dépourvu par cette nouvelle aussi soudaine qu’inattendue.

Si le gouvernement s’est fait avare de détails sur les motifs qui ont justifié la révocation des permis, il semblerait que l’argent manque et que la gestion des deux foyers en ait souffert. Afin de maintenir les services aux résidents, plusieurs préposées aux soins auraient été contraintes d’assumer des tâches qui ne leur incombent pas. Elles en ont parlé ouvertement et la population locale s’est mobilisée.

Dimanche, une assemblée publique, tenue à Neguac, réunissait plus de 500 personnes. L’événement avait été préparé par le comité «Nous sommes toujours debout».

Comme une quincaillerie

L’une des organisatrices, Carmel Robichaud, une ancienne députée et ministre du gouvernement Graham, s’est réjouie de voir la population appuyer une cause qu’elle considère juste. Au cours d’une entrevue téléphonique avec l’Acadie Nouvelle, lundi, elle a donné la mesure de l’engagement, qui semble général.

«Des dons en argent ont été offerts aux foyers. Les gens font des appels. Ils veulent que les résidents des foyers de soins aient à manger. Les Autochtones ont répondu généreusement.»

En outre, le Club d’Âge d’Or de Neguac, ainsi que des élèves de l’école Carrefour Beausoleil, à Miramichi, ont voulu réconforter les résidents. Repas chauds, cartes-cadeaux, chants et messages d’appui ont touché les aînés des établissements qui risquent de fermer.

Mme Robichaud a d’autre part constaté que le déménagement des résidents a débuté.

Le ministère du Développement social a confirmé à l’Acadie Nouvelle lundi, en fin de journée, qu’il n’y avait plus que 14 résidents à la Villa Neguac et deux au Foyer Saint-Bernard.

Comme plusieurs, Mme Robichaud a été choquée par la manière dont la décision fut annoncée.

«Ces gens-là (les résidents) sont fragilisés et émotionnels. Durant deux ans de pandémie ils n’ont pas vu leurs familles et maintenant ils doivent quitter leur village, leur communauté.»

À une question de l’Acadie Nouvelle – lorsque vous étiez ministre comment auriez-vous réagi devant une telle situation? – elle a répondu:

«Mon Dieu! Quelle question! Très bonne question! s’est-elle exclamée. Avant d’accorder un permis (à un gestionnaire privé), ne faudrait-il pas que le dossier soit vérifié pour voir si quelque chose cloche dans les finances? Et un foyer de soins spéciaux ne peut pas être vendu comme une quincaillerie avec son inventaire. Je crois que la vérification n’a pas été faite.»

D’après elle, le ministère devrait accorder aux deux foyers un permis temporaire jusqu’au jour où la situation sera corrigée.

«On n’a pas besoin d’une loi pour cela», a-t-elle ajouté.

Une transaction imminente?

Le député et ministre, Réjean Savoie, s’est adressé à la foule réunie dimanche à la Légion de Neguac pour expliquer la situation des deux foyers. En entrevue lundi, il s’est montré optimiste. À brève échéance, du nouveau pourrait survenir.

«Il y aurait potentiellement un acheteur, a-t-il dit. Des négociations sont en cours. Une fois l’entente conclue entre les deux parties, la ministre fera tout ce qu’il est possible pour accorder le permis.»

«Je veux des résultats pour les résidents, pour que la situation revienne à la normale. Je suis soucieux de leur bien-être. Ces gens ont contribué au développement de nos communautés. Ce sont des personnes que j’ai côtoyées, des enseignants, des gens d’affaires et du domaine forestier.»

Dans l’intervalle, des proches et des résidents vivent d’espoir. Si plusieurs ont entrepris des démarches auprès d’autres foyers, ils ont toutefois décidé d’attendre avant de faire leurs bagages.

Rachelle Allain, dont la tante Isabelle Breau, qui aura 99 ans en mars, réside à la Villa Neguac, rapporte qu’une rumeur circule: ne faites rien avant mardi ou mercredi.

«On ne sait pas quoi en penser. On va attendre.»

Quant à l’élan de solidarité; les dons et les encouragements, elle reconnaît que plusieurs ont apprécié.

«Le monde se donne la main. Ça donne des frissons et des larmes aux yeux.»

Marie-Thérèse et Alexis Latulippe, un couple qui habite à la Villa Neguac, ont trouvé des chambres dans un foyer de Sheila, mais ils attendront encore un peu.

«On va rester à Neguac jusqu’au 16 ou 17 février», a dit Mme Latulippe au téléphone.

Rose-Marie Richard et ses quatre sœurs ont convenu d’aider leur mère qui réside à la Villa Neguac. Si cette dernière pourrait s’installer à Tracadie ou à Évangéline, elles ont d’abord convenu de s’occuper d’elle jusqu’à ce que la situation des foyers se soit éclaircie.

«Le maire de Neguac et le député Réjean Savoie s’en mêlent. Il y a une petite lueur d’espoir au foyer. Espérons que ce ne sont pas de faux espoirs», a ajouté Mme Richard.

L’Acadie Nouvelle n’a pu obtenir la position actuelle du personnel des deux foyers. Une employée de la Villa Neguac, qui a requis l’anonymat, a indiqué au téléphone que le personnel de l’endroit a récemment reçu une consigne de la direction.

«On ne peut plus parler, on ne peut plus donner d’informations», a-t-elle répondu.