La lente marche vers une société acadienne distincte au N.-B.

Le sociologue acadien à la retraite, Greg Allain, a écrit un livre réunissant des articles ayant marqué son parcours de chercheur et l’histoire de l’Acadie. Un récit construit autour des organismes francophones du Nouveau-Brunswick.

Greg Allain se décrit comme optimiste. Ç’a d’ailleurs été son biais principal comme sociologue, selon lui.

«J’ai tendance à voir le verre à moitié plein, contrairement aux chercheurs qui sont très sceptiques quant à l’avenir des minorités francophones au Canada et même, pour certains, de la société acadienne», reconnaît-il.

C’est ce qui a amené l’ancien professeur de l’Université de Moncton (U de M) à étudier les phénomènes de résistance, d’affirmation et d’innovation des Acadiens, plutôt que des statistiques suggérant leur disparition.

À la retraite depuis 2012, il a rassemblé des articles qui ont marqué sa carrière. Ceux-ci expliquent comment des francophones ont essayé d’assurer la vitalité de leur communauté sans État propre. Et ce, tandis que l’importance de la famille et de l’Église a décliné, contrairement à celle de l’individualisme. Leur stratégie: monter des organismes nombreux, divers et liés les uns aux autres.

Dans son livre intitulé La société acadienne sous la loupe du chercheur, Greg Allain revient tout d’abord sur les conseils régionaux d’aménagement. Ces organismes sont nés après loi fédérale d’Aménagement rural et de développement agricole de 1961.

Deuxième renaissance acadienne

«Cette loi avait pour but de ‘‘sauver’’ les régions rurales défavorisées grâce à l’analyse scientifique de leurs problèmes structuraux, et par l’identification de solutions […] auxquelles les résidents auraient contribué avec le concours d’experts», raconte le sociologue.

Le chercheur a constaté l’échec de cette mission. Il pense que c’est pourquoi les conseils régionaux d’aménagement francophones du Nouveau-Brunswick ont commencé à critiquer les gouvernements et à défendre les plus démunis.

Celui du Sud-Est a organisé la résistance des expropriés de Kouchibouguac, par exemple.

C’était pendant une décennie clé pour l’Acadie: les années 1970, soit la «deuxième Renaissance de l’Acadie» (la première ayant eu lieu dans les années 1880).

Les Commissions industrielles régionales ont commencé à remplacer les conseils régionaux d’aménagement au cours de ces dix années. Ces nouveaux organismes ont attiré des entreprises sur leur territoire et assuré la promotion de projets d’infrastructure.

Chez les francophones, elles ont particulièrement réussi à créer des emplois (surtout en attirant des compagnies d’assemblage de vêtements fuyant les régulations du travail du Québec), selon M. Allain.

«Les activités des commissions francophones et celles d’autres intervenants sur le plan économique (Conseil économique du N.-B., associations de femmes entrepreneures, etc.) participent de l’effervescence associative que l’on peut constater en Acadie», a aussi noté le sociologue.

Bouillonnement associatif

Ce bouillonnement des années 1970 a donné naissance à de nombreux organismes: la Société de l’Acadie du N.-B. (SANB), le Parti Acadien, le Conseil économique du N.-B., le Conseil provincial des sociétés culturelles et le centre scolaire-communautaire de Fredericton.

La SANB a encouragé ensuite la création de structures supplémentaires, appuyée par le gouvernement fédéral.

En quelques années, ont vu le jour l’Association des juristes d’expression française du N.-B., l’Association des municipalités du N.-B., l’Association acadienne des artistes professionnels du N.-B. et le centre scolaire-communautaire de Saint-Jean, par exemple.

«Chaque structure que nous créons nous rapproche un peu plus de ce projet fort légitime de former, à l’intérieur du N.-B., une société distincte, dotée d’un réseau social et d’institutions efficaces», a déclaré en 1986 un ancien président de la SANB, Lorio Roy.

Pour achever ce projet, il fallait encore des mécanismes de coordination des organisations, selon M. Allain.

Une concertation informelle existait dès les années 1980. Puis, le gouvernement fédéral a imposé une formule de financement obligeant les organismes francophones à concevoir des Plans de développement communs dans les années 1990, selon un sociologue de l’U de M, Mathieu Wade.

Projet de société

C’est ce qui explique la création du Forum des organismes acadiens en 1996, remplacé par la Concertation des organismes de l’Acadie du N.-B., qui a pris fin à son tour en 2020. Depuis, c’est la SANB qui affirme faciliter la communication entre les différentes associations francophones de la province.

«Un projet de société suppose de grandes délibérations et l’émergence d’un consensus. Je ne suis pas sûr qu’il y en ait un, commente M. Allain en précisant avoir insuffisamment étudié l’actualité à ce sujet. Chaque organisation sectorielle fait sa planification en fonction de ses propres intérêts.»

La SANB considère que le Plan stratégique communautaire 2022 – 2028 qu’elle a dévoilé en juillet correspond au projet de société acadien. Le groupe de pression a sondé 400 personnes, organisé cinq Parle-Ouères et impliqué plus de 40 organismes pour l’élaborer. Le plan s’articule autour de cinq thématiques: l’identité, la synergie, le mieux-être, la prospérité et l’influence.

«Je crois que la dualité et une relative autonomie institutionnelle en santé, en éducation et en culture, par exemple, sont au cœur du projet de société acadien, souligne par ailleurs M. Wade. Ce qui manque, c’est un lieu où des projets de société concurrents, des visions du monde et de l’avenir peuvent être débattus.»

Des organismes acadiens qui dépendent du gouvernement fédéral

Les associations sont primordiales pour structurer les collectivités des francophones canadiens. Or, elles dépendent pour la plupart des financements du gouvernement fédéral, selon une étude récente de la sociologue de l’Université de Moncton, Michelle Landry.

«Ce n’est pas une situation exceptionnelle parmi les organismes canadiens ou un danger, commente-t-elle. Mais des chercheurs trouvent que le gouvernement fédéral a trop d’influence sur la société civile francophone grâce à ses financements.»

Ses sondages montrent que les organismes francophones ont l’impression que leurs bailleurs de fonds influencent leurs priorités et leurs activités. Ceux qui ont une mission politique ont de surcroît tendance à diminuer leurs activités de revendication et à fournir plus de services.

«Le rapprochement de l’État […] se traduit par une imbrication de plusieurs associations […] dans les mécanismes de gouvernance, ce qui offre un accès privilégié aux décideurs publics», note en revanche Mme Landry.