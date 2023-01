Le N.-B. accueille de plus en plus d’immigrants francophones

Le Nouveau-Brunswick a accueilli 2315 immigrants francophones en 2022, soit 23% de tous les résidents permanents admis dans la province, selon Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. La proportion était de 15% en 2021.

Même si le pourcentage est à la hausse, le président de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB), Alexandre Cédric Doucet, déplore que la politique d’immigration canadienne soit encore assimilatrice pour les Acadiens.

La proportion de francophones au Nouveau-Brunswick est d’environ 30%, selon Statistique Canada.

«Je pense que si nous voulons vraiment respecter le principe d’égalité réelle [entre les deux communautés de langue officielle], il faudrait que 50% des immigrants au Nouveau-Brunswick soient francophones, déclare M. Doucet. On ne veut pas seulement garder notre poids démographique, on aimerait en avoir un plus grand.»

Le gouvernement du Canada a détaillé l’origine des nouveaux arrivants dans les statistiques préliminaires qu’il a envoyées à l’Acadie Nouvelle.

Les immigrants francophones arrivés au Nouveau-Brunswick en 2022 sont en très grande majorité africains (plus de 80%): camerounais (504 personnes), marocains (422), algériens (331), ivoiriens (165), tunisiens (125), congolais (101), togolais (85), guinéens (52), maliens (41), sénégalais (41), burkinabés (28) et mauriciens (22), par exemple.

Le reste des résidents permanents francophones admis dans la province l’année dernière étaient surtout français (146), belges (28), haïtiens (58) et chinois (36).

La grande proportion d’Africains parmi les immigrants francophones au Nouveau-Brunswick est nouvelle, mais prévue par des chercheurs de l’Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques en 2019.

«La plupart des immigrants francophones résidant en Atlantique proviennent des Amériques (32%) et d’Europe (30%). Toutefois, il y a de plus en plus de nouveaux arrivants (installés dans les cinq dernières années) provenant d’Europe (33%) et d’Asie (17%), mais surtout d’Afrique (37%)», a indiqué l’équipe dirigée par Christophe Traisnel.

À l’évocation de l’origine des nouveaux arrivants francophones, M. Doucet affirme l’inclusivité de la SANB. Il assure que son organisme essayera d’accueillir et de se faire connaître auprès de tous les francophones et francophiles de la province.

Efforts fédéraux

Le gouvernement fédéral fait valoir ses efforts pour attirer davantage de locuteurs du français au pays.

«Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) prend continuellement des mesures pour soutenir les étudiants francophones, accroître la proportion de nouveaux arrivants francophones, augmenter leur rétention et soutenir leur intégration dans les communautés francophones accueillantes à l’extérieur du Québec», déclare la porte-parole, Nancy Caron.

La conseillère en relations avec les médias précise que le Canada a admis plus de 16 300 immigrants d’expression française à l’extérieur du Québec en 2022. Il s’agit d’une augmentation de près de 450% depuis 2015 et du plus grand nombre d’immigrants francophones admis au Canada à l’extérieur du Québec depuis 2006, selon elle.

«L’immigration francophone constitue un apport important à la richesse culturelle, démographique et économique du Canada, dit Mme Caron. L’atteinte de la cible de 4,4% d’immigrants d’expression française à l’extérieur du Québec représente un moment important et témoigne de l’engagement du gouvernement du Canada à soutenir le développement et l’épanouissement des communautés francophones en situation minoritaire.»

Elle ajoute que le gouvernement fédéral poursuit ses efforts en matière d’immigration francophone hors Québec. Elle indique que cette action est une priorité.

«Alors que le gouvernement du Canada s’efforce de remédier aux graves pénuries de main-d’œuvre auxquelles nous sommes confrontés aujourd’hui et de bâtir une économie forte pour l’avenir, une chose demeure certaine : l’immigration est un élément clé de la solution», estime-t-elle.

Efforts provinciaux

L’agence du gouvernement provincial, Opportunités NB (ONB), déclare elle aussi que l’augmentation de l’immigration francophone est une priorité au Nouveau-Brunswick. Elle précise toutefois que la cible annuelle en immigration francophone de la province se limite aux nominations provinciales, le seul paramètre que Fredericton contrôle dans ce dossier.

Le gouvernement provincial a atteint ou dépassé ses objectifs en 2020 (27% de candidats francophones désignés), en 2021 (28%) et en 2022 (32%). Toutefois, les candidats à l’immigration désignés par le Nouveau-Brunswick ont seulement représenté 62% de tous les nouveaux résidents permanents francophones du Nouveau-Brunswick en 2022, par exemple.

«Il faut plus de pouvoir et d’autonomie en immigration pour le Nouveau-Brunswick», en conclut M. Doucet.