Drogues: cinq ans de prison pour un homme du Restigouche

Un homme de 44 ans de Campbellton, James Aaron St-Onge, passera les cinq prochaines années derrière les barreaux après avoir été reconnu coupable de trafic de drogues, le 21 décembre.

L’affaire découle d’une enquête effectuée par les membres du Groupe provincial de réduction de la criminalité de la GRC et du détachement de la GRC de Campbellton. Une fouille avait permis la saisie de cocaïne, de comprimés de méthamphétamine et d’argent sur l’individu ainsi qu’à l’intérieur de son véhicule.

La même journée, la police a exécuté un mandat de perquisition à une résidence de la rue Dover, à Campbellton. Là aussi, la perquisition a mené à la découverte de cocaïne et de comprimés de méthamphétamine, mais également d’autres objets associés au trafic de drogues, dont des balances numériques.

À la suite de ces interventions, James Aaron St-Onge a été accusé de possession de cocaïne et de méthamphétamine dans le but d’en faire le trafic. Celui-ci a été condamné à cinq ans de prison pour ces accusations, et celles découlant d’un autre dossier remontant à 2020.

À sa sortie de prison, il lui sera interdit de posséder des armes à feu prohibées et des armes à feu à autorisation restreinte pour le reste de sa vie.