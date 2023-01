La COVID-19 en baisse, mais toujours présente dans les hôpitaux

Huit décès additionnels sont attribuables à la COVID-19 dans la province. C’est ce que révèle le tout dernier rapport provincial de surveillance du virus.

Ces décès sont toutefois survenus plus tôt au cours des dernières semaines – voire même des derniers mois – et viennent seulement de s’ajouter au bilan qui se chiffre désormais à 781 dans la province depuis le début de la pandémie. On ne dénombre aucun décès lié au virus depuis la mi-janvier.

Publié mardi, le bilan de la Santé publique démontre un recul au niveau du nombre de cas d’infections dans la province. On compte en effet 263 nouvelles personnes infectées, 58 de moins qu’au 24 janvier.

Ces cas ont été confirmés par l’entremise de tests PCR. Au cours des sept derniers jours, 2188 de ces tests ont été effectués, 1336 de moins que la semaine dernière. Il s’agit d’ailleurs du nombre le plus bas depuis le 28 août. Les échantillons prélevés révèlent par ailleurs que la souche prédominante du virus dans la province est de loin la BA.5 avec 87%.

En termes de vaccination, 65 personnes ont reçu leur tout premier vaccin contre la COVID-19 entre le 21 et le 28 janvier, le pourcentage provincial étant de 90,9%. Soixante-deux ont reçu leur deuxième dose, 126 leur première dose de rappel et 601 une seconde dose de rappel. Du coup, 29,6% de la population de la province est doublement vaccinée avec, de surcroît, deux doses de rappel.

Dans les réseaux

Les deux réseaux de santé de la province ont également publié la même journée leur rapport hebdomadaire.

Au Réseau de santé Vitalité, on indique que six patients sont actuellement hospitalisés avec la COVID-19 et que trois d’entre eux se trouvent à l’Unité des soins intensifs en raison du virus, plus précisément deux au CHU Dr Georges-L.-Dumont et un à l’hôpital régional d’Edmundston.

Il s’agit d’une diminution des hospitalisations avec COVID-19 par rapport à la semaine dernière où l’on en dénombrait 15 dans ce réseau.

Du côté du Réseau Horizon, on observe une baisse du taux des hospitalisations au cours de la dernière semaine (21 au 28 janvier). Le nombre de patients hospitalisés atteint de la COVID-19 est passé de 79 à 57. De ce nombre, six se retrouvent en ce moment aux soins intensifs.

Au chapitre du personnel soignant, le Réseau de santé Horizon rapporte 42 absences en lien avec le virus. De son côté, Vitalité en déclare 21, ce qui fait un total de 63 employés pour les deux réseaux combinés.

Occupation difficile

La situation demeure par ailleurs tendue au niveau du taux d’occupation des lits, bien que celle-ci ne soit pas due uniquement au virus de la COVID-19. Le réseau affiche un taux moyen de 104%.

Tous les hôpitaux du réseau – mis à part celui d’Edmundston – affichent un taux d’occupation de 100% et plus. Les hôpitaux secondaires sont particulièrement touchés avec 130% d’occupation à Stella-Maris-de-Kent, 125% à l’Enfant-Jésus RHSJ+ de Caraquet et 117% à Hôtel-Dieu Saint-Joseph de Saint-Quentin. Les hôpitaux régionaux débordent tout de même. On retrouve ainsi des taux de 110% à l’Hôpital régional Chaleur, 108% au CHU Dr Georges-L.-Dumont et 102% à l’Hôpital régional de Campbellton.