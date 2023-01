L’ancien ministre Bernard Valcourt accusé d’avoir résisté à des policiers

L’ex-député et ministre fédéral, Bernard Valcourt, a comparu en Cour provinciale d’Edmundston, mardi, alors qu’il est accusé d’avoir résisté à des policiers et d’avoir nui à leur travail.

Les circonstances entourant l’incident demeurent floues, mais, selon la dénonciation de la Force policière d’Edmundston, M. Valcourt aurait volontairement entravé le travail des constables Denis Bourgoin et Samuel Côté. Le tout s’est produit le 4 octobre selon l’avis de dénonciation.

Bernard Valcourt devait enregistrer son plaidoyer mardi, mais il a demandé un ajournement afin de consulter les éléments du dossier. Il a retenu les services de l’avocat Me Basile Chiasson.

Lui-même avocat de formation, M. Valcourt est surtout connu dans la région du Nord-Ouest, et même dans le reste du pays, comme député et ministre au sein des gouvernements conservateurs de Brian Mulroney, Kim Campbell et Stephen Harper.

Il a siégé à la Chambre des communes du Canada de 1984 à 1993 et de 2011 à 2015.

Lors de son plus récent séjour en politique fédérale, il a été ministre d’État à la Francophonie et à l’Agence de promotion économique du Canada atlantique, ainsi que ministre des Affaires autochtones et Développement du Nord canadien.

Il a été défait par le député actuel de la circonscription de Madawaska-Restigouche, René Arseneault, lors des élections fédérales de 2015.