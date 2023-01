Les funérailles de Viola Léger auront lieu mardi prochain

Les funérailles de Viola Léger seront célébrées à la Cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption à Moncton, le mardi 7 février à 10h30.

La cérémonie funéraire ouverte au public rendra un ultime hommage à la grande dame du théâtre et ex-sénatrice décédée le 28 janvier à l’âge de 92 ans. Celle qui a incarné la Sagouine pendant près de 50 ans a contribué au rayonnement du peuple acadien. C’est toute l’Acadie qui pleure le décès de cette immense artiste considérée comme une de ses plus grandes ambassadrices. Des concerts d’éloges se multiplient depuis son départ.

On ne prévoit pas de funérailles d’État. D’après l’information publiée sur le site de Patrimoine canadien, les funérailles d’État sont habituellement réservées aux gouverneurs généraux, aux premiers ministres actuels et anciens, ainsi qu’aux membres du Cabinet.

En 2017, la comédienne s’est retirée de la vie publique après avoir subi un accident vasculaire cérébral.

Née le 29 juin 1930, Viola Léger qui a aussi été enseignante pendant plusieurs années et qui a interprété une trentaine de rôles au théâtre a été surtout connue pour avoir donné vie au célèbre personnage de La Sagouine d’Antonine Maillet. Elle a incarné ce rôle au-delà de 3000 fois, récoltant de nombreuses critiques élogieuses pour son interprétation authentique et poignante.

Mme Léger a siégé au Sénat du Canada de 2001 à 2006 où elle a particulièrement souligné l’importance des artistes dans notre société. En plus, ayant à cœur l’état des minorités, elle a siégé sur le comité des Peuples autochtones et le comité des Langues officielles. Fervente ambassadrice de la culture acadienne, au Canada et à l’étranger, elle a profondément marqué notre paysage culturel.

La famille recevra les condoléances au Centre funéraire et de crémation Frenette au 88, rue Church à Moncton, le lundi 6 février 2023, de 14 h à 16 h et de 18 h à 20 h seulement.