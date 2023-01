Meurtre de Scott Devereaux à Belledune: enquête préliminaire en mai

L’homme accusé du meurtre au second degré de Scott Devereaux subira son enquête préliminaire ce printemps.

L’individu en question, Nathan Meade, a comparu par vidéoconférence, lundi, au Palais de justice de Campbellton. Cette comparution avait comme objectif de déterminer une date pour la tenue de l’enquête préliminaire de l’accusé.

En temps normal, l’enquête préliminaire vise à tester la solidité de la preuve contre un accusé et s’il y a matière à procès. Dans les cas de meurtre, la tenue d’une enquête est automatique avant le transfert du dossier à la Cour du Banc du Roi. L’accusé peut toutefois interrompre le processus en enregistrant un plaidoyer de culpabilité. À ce moment-ci, Nathan Meade n’a enregistré aucun plaidoyer.

Pour ce qui est de l’enquête préliminaire, l’avocat de la défense, Me Luc Roy, a déterminé que quatre journées seraient nécessaires. La juge (Joanne Durette) a par ailleurs tenu à s’assurer que l’enquête se tienne dans les plus brefs délais étant donné que l’accusé est en détention depuis son arrestation en novembre dernier.

Après vérification des disponibilités, les parties se sont entendues pour que l’enquête préliminaire se déroule sur une période de quatre jours étalée sur deux semaines consécutives, soit les 4 et 5 mai et les 11 et 12 mai.

Lors de sa précédente comparution de Meade, en décembre, la défense avait demandé un délai à la Cour prétextant ne pas avoir obtenu l’entièreté de la preuve de la Couronne contre l’accusé. Lundi, Me Roy a affirmé en cour avoir depuis obtenu l’ensemble des documents.

Nathan Meade a été arrêté le 6 novembre dernier à la suite d’une intervention policière survenue dans une résidence de Nash Creek près de Belledune. Les policiers s’étaient présentés à l’adresse en matinée, vers 10h35, afin de traiter d’un autre cas. À leur arrivée, ils ont été abordés par un individu (Meade) qui leur aurait avoué avoir tiré sur un homme (Scott Devereaux). Le corps de la victime a été découvert sur la propriété, derrière un cabanon. Meade, 39 ans également, a été arrêté sur les lieux, sans incident.