Élections partielles: une décision en mars, dit Higgs 

Trois circonscriptions n’ont pas de représentant à l’Assemblée législative depuis l’automne. Blaine Higgs affirme qu’il décidera de la date des élections partielles en mars, lors de la publication de son budget.

La circonscription de Dieppe est sans député depuis le départ de Roger Melanson en octobre, et celles de Bathurst-Est-Nepisiguit-Saint-Isidore et Restigouche-Chaleur sont sans député depuis le départ de Denis Landry et de Daniel Guitard.

Il revient au premier ministre Blaine Higgs de choisir la date des élections partielles, et les partis d’opposition commencent à trouver le temps long.

«[Blaine Higgs] m’a dit qu’il n’allait pas se traîner les pieds. Ça fait trois mois que le poste de député de Dieppe est ouvert. Je pense que c’est beaucoup de temps sans même savoir quand on va avoir un représentant à l’Assemblée législative», a dit Susan Holt.

«C’est important pour tous les Néo-Brunswickoises et Néo-Brunswickois d’être représentés. [Blaine Higgs] a la responsabilité de faire une annonce [bientôt]», croit le chef des verts, David Coon.

Le premier ministre Blaine Higgs a affirmé mercredi qu’il n’a pas l’impression de se traîner les pieds. Il a dit qu’il a l’intention de choisir la date des élections partielles lorsque les députés feront leur retour à Fredericton, la semaine du 21 mars, et de fixer un jour de scrutin «entre le mois de mars et l’été».

«Je pourrais prendre une décision en mars et dire que l’élection partielle sera six mois plus tard. Je ne vais pas faire cela, j’ai dit que je ne le ferais pas. Je ne pense pas que quiconque s’attende à une élection en février ou en mars, alors ça nous amène en avril ou mai.»

Une «tendance»

Mario Levesque, politologue à l’Université Mount Allison, croit que la lenteur du premier ministre à déclencher des élections partielles est une «tendance». Les électeurs de la région de Miramichi ont dû attendre dix mois avant d’aller aux urnes après le départ des députés Jake Stewart et Lisa Harris en 2021.

«Il se traîne beaucoup les pieds chaque fois qu’il y a une circonscription qui devient vacante. Pour lui, ce n’est pas un problème, parce qu’il y a moins de monde dans l’opposition pour le critiquer», affirme le politologue.

Susan Holt exhorte le premier ministre à partager la date du scrutin le plus tôt possible.

«S’il dit au printemps, partagez la date. Laisser les gens savoir quand ils pourront choisir un élu. Nous sommes prêts», dit la chef libérale.

Les libéraux auront un congrès d’investiture le 25 février, à Dieppe.

Andrea Johnson, DG du Parti progressiste-conservateur, indique par courriel que le parti rencontre des candidats potentiels pour les trois circonscriptions en guise de préparatifs aux élections partielles.

David Coon affirme que son parti n’a pas encore planifié de congrès d’investiture. Il évalue les candidats, et le conseil d’administration du parti se réunira le 15 février pour ouvrir le processus de nomination.

Un lien au pouvoir

Les députés permettent aux citoyens d’avoir un lien avec le gouvernement provincial à Fredericton.

Même s’ils sont dans l’opposition, ils peuvent guider les gens qui ne connaissent pas tout à fait les rouages de la politique provinciale.

D’une certaine façon, le député libéral René Legacy a hérité d’une grande circonscription depuis le départ de deux de ses collègues en novembre.

Sa circonscription de Bathurst-Ouest-Beresford se situe en plein entre les deux circonscriptions vacantes dans le nord-est de la province. Le départ des députés Denis Landry et Daniel Guitard signifie aussi que leurs adjoint(e)s de circonscription ne sont plus là pour répondre aux questions des gens.

«Si quelqu’un appelle, on fait un effort pour les aider. Ça ajoute un peu à la charge de travail. Souvent, ce sont des résidents qui sont un peu pris au dépourvu, ils cherchent à contacter le bon ministère. On parle souvent de services sociaux ou de logement.»

La Ville de Dieppe ressent aussi l’absence de son député, selon le maire Yvon Lapierre.

«Ça veut dire que l’autre député est obligé de travailler plus fort. C’est justement ça qu’il fait. C’est certain qu’on ne se gêne pas pour appeler Robert Gauvin pour qu’il bouge», dit le maire au sujet du député de Baie-de-Shediac-Dieppe.