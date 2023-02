Il faut mieux surveiller Énergie NB, selon Keith Chiasson

Le député libéral Keith Chiasson croit qu’un comité de députés devrait pouvoir garder un œil sur les opérations d’Énergie NB pour assurer qu’elle remplit ses obligations de remboursement de la dette, qui s’élève à 4,9 milliards $.

Les députés de l’Assemblée législative devraient pouvoir surveiller les activités d’Énergie NB au sein d’un comité, selon le député de Tracadie-Sheila, Keith Chiasson.

Il rappelle que la société vise à réduire son niveau d’endettement depuis des années, mais qu’il se trouve toujours à environ 4,9 milliards $.

«Ce n’est pas nécessairement pour leur dire quoi faire. C’est juste qu’on veut assurer un suivi. S’ils se donnent un objectif de réduire la dette, [assurons-nous] que ça soit respecté.»

Énergie NB a demandé la permission à la Commission de l’énergie et des services publics d’augmenter ses tarifs d’électricité de 8,9% pour se rétablir de la hausse mondiale du coût de production et d’achat de l’énergie.

La société de la Couronne se prépare aussi à trouver des façons de faire des économies de 50 millions $, y compris en offrant des retraites anticipées à 150 employés.

Ces revenus additionnels ne seront pas utilisés pour rembourser la dette cette année, mais il faudra s’y attaquer dans les prochaines années, selon ce qu’a affirmé la PDG d’Énergie NB, Lori Clark, en octobre.

La Commission de l’énergie et des services publics, un tribunal quasi judiciaire, a pour tâche d’examiner les demandes d’augmentations de tarifs d’Énergie NB et de les refuser ou de les ajuster si elles sont déraisonnables.

Keith Chiasson estime toutefois qu’il faut plus d’imputabilité et de surveillance de la part de représentants élus compte tenu du défi financier que représente la dette.

«Le niveau de dette est extrêmement important. Vu qu’il y a de gros projets d’infrastructure à venir, la situation de la dette est préoccupante aujourd’hui et elle va l’être encore plus quand viendra le temps d’investir dans les centrales de Mactaquac ou de Pointe Lepreau.»

Énergie NB doit réduire son ratio d’endettement à 80%, selon la Loi sur l’électricité. Le gouvernement lui a donné le mandat d’atteindre cet objectif d’ici 2027.

En 2020, ce ratio était de 94%, selon un rapport du bureau du vérificateur général.

«Énergie NB s’est engagée à atteindre cet objectif malgré un large éventail de risques et d’incertitudes, notamment en ce qui concerne les produits de base, les taux de change, les taux d’intérêt et d’autres facteurs», indique Marc Belliveau, porte-parole d’Énergie NB, par courriel.

Il ajoute qu’Énergie NB publie des rapports annuels sur ses activités et qu’elle comparaît au comité des comptes publics.

Keith Chiasson croit que le comité des comptes publics ne suffit pas, puisqu’il se limite à examiner la dernière année financière de plusieurs organismes publics, et n’est pas «ciblé» seulement sur Énergie NB.

Prématuré, selon le ministre Holland

«Le concept d’un comité législatif est potentiellement quelque chose qu’on pourrait examiner», dit Mike Holland, ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie.

Mais il affirme du même souffle qu’il faut donner le temps à Énergie NB de s’adapter aux changements qui ont été mis en marche en juillet 2022.

La société de la Couronne a alors renvoyé son PDG, Keith Cronkhite, et a embauché la firme PriceWaterhouseCoopers (PWC) pour examiner la structure d’Énergie NB et ses obligations reliées à la dette.

Énergie NB a reçu une ébauche du rapport, et cette ébauche a été acheminée à la Commission de l’énergie et des services publics, qui examinera prochainement sa demande d’augmentation de tarifs.

Le ministre affirme aussi que son gouvernement a demandé à Énergie NB de s’attaquer à son problème d’endettement.

«Je pense qu’ils (les dirigeants d’Énergie NB) doivent pouvoir prendre contrôle de leur propre destinée, et même s’il n’y a pas eu de résultats positifs, nous avons été très clairs avec eux que nous voulons que ça change.»

Il n’écarte pas la possibilité de prendre d’autres moyens pour s’assurer qu’Énergie NB respecte son mandat à l’avenir.

«Nous devons leur donner le temps de prendre cette directive et les recommandations de PWC et de former un plan stratégique qui établit comment ils vont atteindre des résultats mesurables en peu de temps. Et à partir de là, des comités législatifs ou d’autres mécanismes […] pourraient être créés pour assurer plus d’imputabilité», dit Mike Holland.