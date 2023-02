Le gouvernement du N.-B. encourage la création de garderies

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a lancé un appel à propositions afin d’aider à créer des places pour les enfants d’âge préscolaire dans les garderies désignées. Des organismes s’inquiètent toutefois d’une possible inégalité linguistique dans l’attribution des subventions.

En juin, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a pris des mesures afin de diminuer les frais de garderies pour les enfants d’âge préscolaire, dans le cadre d’un plan national. Il doit maintenant faciliter l’accès aux services de garde, à mesure que leur prix diminue.

Le gouvernement provincial souhaite créer 3400 places pour les enfants d’âge préscolaire dans les établissements de garderie éducative désignés d’ici 2026, pour s’acquitter de ses obligations dans le cadre de son entente avec le gouvernement fédéral.

C’est pourquoi il a lancé un appel à propositions pour soutenir la création de places pour les enfants d’âge préscolaire dans les établissements de garderie éducative désignés. Il veut surtout encourager l’ajout de services de garde pour les nourrissons (de moins de deux ans).

«À plusieurs reprises, les familles nous ont dit que [le manque de] services de garde pour nourrissons constituent un obstacle quand il s’agit de retourner sur le marché du travail, surtout pour les femmes», a expliqué le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Bill Hogan.

Son ministère accordera trois types de financement pour les établissements désignés (validant des critères de qualité et d’accessibilité) qui lui soumettront des propositions.

Le premier est une aide pour les exploitants qui ouvrent une nouvelle garderie. La seconde est une subvention pour la création de places. La troisième est un soutien pour l’augmentation spécifique du nombre de nourrissons accueillis.

Le gouvernement permet même à des exploitants de recevoir de l’aide en dehors de son processus d’appel à propositions jusqu’en août. Les centres de garderie éducative et les garderies en milieu familial désignés doivent accueillir plus d’enfants de moins de 15 mois pour y prétendre.

Le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance précise qu’il lancera un deuxième appel à propositions pendant l’automne.

Sa méthode actuelle d’attribution de subventions résulte d’une analyse du recensement 2021 de Statistiques Canada, des prévisions de croissance ainsi que des données sur les permis d’exploitation et sur les places disponibles en garderies éducatives, selon lui. Il la révisera au moins une fois par an et avant chaque nouvel appel à propositions.

Inquiétudes francophones

Le gouvernement reçoit des critiques, car sa méthode l’amènera à soutenir la création de 1600 places en garderie pour les anglophones et 300 places pour les francophones (soit cinq fois plus de places pour les premiers).

L’Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick (AFPNB) est préoccupée par les répercussions possibles de cette stratégie sur les parents qui choisissent l’éducation de langue française pour leurs enfants.

«Un enfant qui fréquente un service de garde anglophone à la petite enfance risque de poursuivre dans le continuum éducatif anglophone. On sait déjà qu’environ 20% des enfants francophones ne fréquentent pas l’école de langue française», déclare sa directrice, Chantal Varin.

Son organisme note, grâce à des données gouvernementales, que 44% des francophones ont accès à des places en garderie agréée, contre 39% des anglophones.

Les anglophones sont environ 2,7 fois plus nombreux que les francophones au Nouveau-Brunswick: 5% de ce groupe représente 25 000 personnes, contre 9000 personnes chez les francophones, selon les données sur les langues parlées à la maison de Statistique Canada en 2021.

L’AFPNB affirme toutefois que le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance s’appuie sur des données du recensement de 2016 pour dénombrer les ayants droit à l’éducation en français.

«Ces données ne permettent pas d’établir un portrait juste des ayants droit ou du choix de la langue d’éducation puisqu’on s’y limite à une question sur la langue parlée à la maison», ajoute Mme Varin.

La propriétaire du centre éducatif le Platinum à Dieppe, Renay Martin-Landry, s’inquiète aussi du nombre de places en garderies désignées que le gouvernement subventionnera.

«Le Ministère a beau parler d’analyses sociodémographiques, il reste que ces chiffres font mal et créent beaucoup d’inquiétude, dit-elle. On souhaite encore plus de transparence pour que tous soient rassurés sur le caractère équitable de l’attribution de places.»