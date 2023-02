Pas tous égaux devant les hausses de tarifs d’Énergie NB

Comme il fallait s’y attendre, l’augmentation des tarifs d’électricité demandée par Énergie NB est loin de faire l’unanimité.

En octobre, la société de la Couronne a demandé une hausse généralisée des tarifs de 8,9%, ce qui représente 200$ de plus à payer annuellement pour les usagers de la province.

Énergie NB a expliqué cette décision par le fait qu’elle doit faire face à des défis financiers en raison de la hausse des prix des combustibles, l’inflation, les taux d’intérêt plus élevés, l’incertitude de la chaîne d’approvisionnement et d’autres augmentations du coût des produits essentiels

Le vieillissement des infrastructures, l’augmentation des besoins en électrification, la gestion de la végétation, les hivers plus froids et l’évolution des attentes des clients sont tous des facteurs qui ont une incidence sur les coûts de l’entreprise, a indiqué Énergie NB.

Les revenus engendrés par cette hausse seraient de 13,9 millions $. Ils serviraient surtout à payer les coûts d’approvisionnement en carburant et à la modernisation du réseau.

En utilisant un tableau comparatif avec les provinces environnantes de l’est du Canada, Énergie NB montre que, pour une utilisation de 1350 kilowattheures/mois, les tarifs aux usagers (environ 14,5 cents du kWh si la hausse complète est acceptée par la Commission de l’Énergie et des Services public du N.-B.) demeureront plus bas que ceux des provinces de l’Ontario (15,94 cents/kWh), de la Nouvelle-Écosse (17,02 cents/kWh) et de l’Île-du-Prince-Édouard (17,14 cents/kWh).

Ils demeureront aussi beaucoup plus bas que les taux retrouvés dans les États américains du Maine et du New Hampshire.

Seules les provinces de Terre-Neuve-et-Labrador (13,32 cents/kWh) et de Québec (environ 8 cents/kWh) auront des tarifs plus faibles.

Quoi qu’il en soit, l’économiste Pierre-Marcel Desjardins admet que, dans le contexte actuel, cette augmentation aura un impact sur les gens, même s’il ne sera pas le même pour tout le monde.

Selon lui, les personnes qui utilisent d’autres moyens de chauffage, comme le bois ou le mazout, seront évidemment moins affectées que ceux qui ne dépendent que de l’électricité.

«Ce n’est pas tout le monde qui utilise l’électricité de la même manière alors il est évident que ça aura plus d’impact sur certaines personnes par rapport à d’autres.»

L’impact d’une telle hausse, si elle est acceptée, variera selon la marge de manœuvre des usagers dans l’utilisation de leur électricité, estime M. Desjardins.

«Il y a des gens qui pourront mieux gérer leur utilisation en électricité, mais il y a des gens qui la gèrent déjà bien alors leur marge de manœuvre est beaucoup plus faible.»

De son côté, Énergie NB dit proposer de nombreux programmes d’efficacité pour aider les clients, que ce soit les propriétaires de maisons, les locataires, les propriétaires de logements et les propriétaires d’entreprises, à gérer leurs coûts énergétiques.

Pour M. Desjardins, poser des actions pour économiser de l’énergie est souvent plus facile à dire qu’à faire, surtout que certaines mesures nécessitent tout de même des investissements qui peuvent être importants.

«On peut vouloir mieux isoler sa maison ou s’acheter des appareils qui consomment moins d’électricité, mais ce n’est pas gratuit et ce ne sont pas des mesures qui se prennent du jour au lendemain. Il y a des consommateurs qui pourront se le permettre alors que d’autres ne le pourront pas.»

Selon l’économiste, le discours qu’il utilise pour parler des effets de l’inflation est facilement applicable à la situation des tarifs d’électricité.

«Il y en a pour qui la hausse des coûts d’électricité signifie qu’ils doivent s’ajuster et épargner ailleurs. Pour d’autres personnes, ce coussin financier n’existe pas. Ils vivent d’une paie à l’autre, mais ils sont aussi endettés alors ils ont déjà de la difficulté à joindre les deux bouts. On peut facilement penser à ceux qui ont des revenus fixes ou qui n’ont pas d’augmentations salariales.»

Même si l’électricité est facturée différemment de leur côté, les entreprises sont aussi affectées par la hausse des tarifs.

«Ça pourrait les défavoriser par rapport à la concurrence dans d’autres juridictions, comme le Québec par exemple. Si les coûts d’électricité augmentent pour une multitude de petites et moyennes entreprises, ça peut vouloir dire qu’elles n’auront pas d’autre choix que de transférer ces augmentations au niveau du prix des biens et services qu’elles vendent», a expliqué Pierre-Marcel Desjardins.

En contrepartie, l’économiste reconnaît qu’Énergie NB est une entreprise qui ne peut perdre de l’argent. Selon lui, elle doit réagir à l’augmentation de ses propres coûts ce qui fait en sorte que la demande de hausse des tarifs d’électricité n’est pas surprenante en soi.

«La question n’est pas: est-ce qu’Énergie NB doit ou ne doit pas augmenter ses tarifs? La question c’est: est-ce qu’Énergie NB a tout fait en son pouvoir pour réduire l’impact pour les consommateurs? (…) Je ne connais pas assez la structure de coûts internes d’Énergie NB pour savoir si elle a véritablement une grande marge de manœuvre.»

«On est un peu pris entre l’arbre et l’écorce dans une situation comme celle-là.»

La population s’exprime

La demande d’augmentation des tarifs d’électricité – la hausse la plus élevée demandée depuis 2007 – repose dans les mains de la Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick.

Parmi les étapes figurant dans le processus d’évaluation de la demande, la commission a notamment récolté les commentaires du public. Cela a donc donné l’occasion aux gens de donner leur opinion au sujet de cette hausse possible des tarifs d’électricité.

Trois rencontres publiques ont été organisées les 23, 24 et 30 janvier, à Caraquet, Grand-Saut et en format virtuel respectivement. Alors qu’une seule personne a pris la parole à Caraquet, la rencontre de Grand-Sault a été annulée, faute d’inscriptions.

Selon la greffière en chef de la Commission de l’énergie et des services publics, Kathleen Mitchell, sept personnes ont présenté des exposés lors des trois forums publics.

Les gens avaient tout de même l’occasion d’envoyer des commentaires par écrit. Selon Mme Mitchell, une vingtaine de lettres ont été envoyées.

Ces lettres, qui peuvent être consultées sur le site web de la commission, sont particulièrement en défaveur de la demande d’Énergie NB.

Au nombre des éléments évoqués dans ces commentaires, on note: le fardeau de l’inflation, l’engagement d’Énergie NB dans des projets qui ne sont pas rentables et des dépenses supplémentaires pour les clients qui ont déjà tout fait pour rendre leur demeure écoénergétique.

Certains ont critiqué les dirigeants de l’organisation en parlant notamment des salaires élevés de certains cadres. D’autres croient qu’une restructuration majeure d’Énergie NB s’impose.

Quelques intervenants ont tout de même défendu l’approche d’Énergie NB, alors que certains ont demandé une augmentation moins drastique que le 8,9% proposé.

Des organismes ont également pris la parole lors des rencontres publiques.

Des hausses «sur le dos des personnes qui luttent déjà pour survivre»

Le Front commun pour la justice sociale croit que l’augmentation des tarifs d’Énergie NB défavoriserait les personnes qui vivent en situation de pauvreté et qui ont un revenu fixe, les bénéficiaires de l’aide sociale et les travailleuses et les travailleurs à faible salaire.

L’organisme s’est aussi penché sur le salaire du PDG de la société de la Couronne qui serait environ 65 fois plus élevé que le revenu annuel de l’aide sociale pour les personnes considérées aptes au travail et environ 47 fois le revenu annuel de l’aide sociale pour les personnes en situation de handicap.

«Il serait inacceptable d’augmenter les taux sur le dos des personnes qui luttent déjà pour survivre», peut-on lire dans le document présenté par le Front commun.

Pour sa part, le Conseil de la conservation du Nouveau-Brunswick a recommandé, avant que la Commission de l’énergie et des services publics ne se prononce sur l’augmentation des tarifs, que des clarifications soient apportées par rapport à: l’augmentation prévue de la taxe sur le carbone en 2023-2024; la contribution à la réduction de la demande globale et de la demande de pointe grâce à une stratégie agressive d’amélioration de l’habitat des ménages à revenu faible ou modéré, qui touchera plus de 110 000 ménages au cours des cinq prochaines années; et aux opérations nucléaires et non nucléaires de la centrale de Pointe Lepreau basées sur l’expérience réelle plutôt que sur le facteur de capacité et les projections d’interruptions d’Énergie NB.

La prochaine étape importante du processus sera la tenue d’une audience publique qui aura lieu du 13 au 24 février à Fredericton. Par la suite, la commission délibérera et fera part de sa décision finale.

Si la décision est acceptée, le nouveau tarif entrera en vigueur le 1er avril 2023. Ce serait la plus importante augmentation depuis 1981.