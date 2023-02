Vente de la Villa Neguac: une simple question d’heures

La Villa Neguac change de main. Le nouveau propriétaire serait même sur le point d’obtenir le permis requis pour le statut de foyer de soins spéciaux.

Le maire de Neguac, Georges Savoie, a confirmé en entrevue hier, à l’Acadie Nouvelle, que si la transaction de vente n’a pas déjà été conclue, ce ne serait plus qu’une question d’heures.

«Ça faisait plusieurs semaines qu’il (l’acheteur intéressé) était en négociation, a déclaré M. Savoie. Aujourd’hui ou demain, ça devrait être complété.»

L’identité de l’acquéreur est momentanément frappée du sceau de la confidentialité, mais le maire croit que ce dernier saura être à la hauteur des responsabilités qui lui incomberont.

«C’est une personne qui saura faire fonctionner ce foyer-là.»

M. Savoie a en outre indiqué que le nouveau propriétaire se serait même rendu à la Villa Neguac, mercredi, pour rencontrer les résidents et les employés. Il aurait aussi entrepris des démarches afin d’obtenir le permis d’exploitation.

«La question de permis n’est pas finalisée, a rapporté M. Savoie. C’est pourquoi le ministère du Développement social n’a encore rien annoncé, mais on est confiant que tout ira bien et que les résidents vont rester à la Villa Neguac, et aussi les employés.»

Quand on lui demande ce qu’il pense de cet heureux concours de circonstances, le maire songe naturellement aux résidents.

«Je suis très content, mais pas autant que les personnes qui ont été affectées.»

Et le foyer Saint-Bernard?

«Le Foyer Saint-Bernard ne fait pas partie de l’entente et c’est triste.»

«C’était l’œuvre du premier maire de Neguac, Omer Robichaud, qui avait ouvert quelques chambres dans sa résidence. Avec le temps, le foyer a été étendu au reste de la maison et ses filles s’en occupaient», a rappelé M. Savoie.

Côté Fredericton

Georges Savoie espère que le gouvernement provincial établira des règles pour éviter que la crise vécue par Neguac ne se reproduise ailleurs.

Pour le ministère, c’est un signal d’alarme (un wake-up call) et je ne pense pas qu’il veuille se trouver à nouveau dans une telle situation.

«Si le ministère et les députés veulent régler le problème, ils le peuvent», a repris le maire. Celui-ci croit d’autre part que le ministère devrait être en mesure de prendre en main les foyers lorsque la santé et la sécurité des aînés sont directement affectées.

Le député et ministre de la région, Réjean Savoie, a confirmé lui aussi par téléphone que des démarches ont été faites pour prendre en main la gestion de l’établissement.

Aussitôt que le tout sera terminé, le ministère du Développement social en informera la population. En attendant, les fonctionnaires assurent une forme de surveillance, a-t-il indiqué.

«Le ministère s’est assuré que les résidents qui sont là ne déménagent pas. Il veille à ce que les services dont les résidents ont besoin soient livrés normalement.»

Le 17 janvier, le même ministère signifiait aux résidents des deux établissements de se préparer à plier bagage.