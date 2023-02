Des autobus plus sécuritaires circuleront bientôt à Moncton

Tous les autobus de la ville de Moncton seront équipés de caméras en circuit fermé (TVCF) d’ici la fin de l’année.

Ce projet de 200 000$ est financé conjointement par les gouvernements fédéral, provincial et municipal.

L’objectif de cette initiative consiste à améliorer la sécurité et la protection de la clientèle et du personnel du transport en commun, en plus de protéger les biens de Codiac Transpo. Grâce à ces caméras, Codiac Transpo sera aussi mieux en mesure de mener les enquêtes sur les plaintes et sur les collisions.

«Nous voulons que toutes les personnes à bord de nos autobus aient le sentiment d’être en sécurité», mentionne Angela Allain, directrice de Codiac Transpo.

«Les caméras de télévision en circuit fermé servent de moyen de dissuasion dans les incidents, aident à prévenir les crimes et apportent, lorsqu’un incident se produit, de l’information essentielle et utile dans les enquêtes.»

La ville de Riverview a déjà prévu les fonds nécessaires pour faire la même chose dans son prochain budget.

On s’attend à ce que Dieppe emboîte éventuellement le pas.

«C’est un outil de plus que nous pouvons utiliser», soutient Aloma Jardine, porte-parole de Codiac Transpo.

«C’est quelque chose de très commun dans les autobus des grandes villes. Si vous allez à Toronto, Ottawa ou des endroits comme ça, c’est très fréquent.»

Trois véhicules de la flotte de 37 autobus sont déjà équipés des nouveaux systèmes.

«Ça prend du temps à installer. On veut surtout laisser savoir aux gens que les autobus commencent à être équipés avec ces caméras C’est très possible que ça prenne toute l’année pour compléter le processus», précise Aloma Jardine.

Elle ajoute que l’entreprise n’a pas décidé d’aller de l’avant avec cette initiative à la suite d’une hausse des incidents dans ses autobus.

«C’est seulement qu’on cherche toujours des façons d’améliorer le service au public, mais aussi leur sécurité et leur expérience avec nous. La plupart des commentaires que nous avons reçus sont positifs. Ils nous disent que c’était le temps de le faire.»

Le maire adjoint de la ville de Moncton et président de la Commission de gouvernance des transports en commun, Bryan Butler, se dit heureux d’offrir cette nouvelle protection aux usagers et aux chauffeurs.

«La caméra de télévision en circuit fermé est un outil de plus en plus répandu dans les transports en commun pour assurer la sécurité de la clientèle et du personnel, et nous sommes heureux de lancer ce projet», souligne-t-il.

«Nous sommes reconnaissants du financement qui nous a été versé dans le cadre du Fonds des petites collectivités. Il serait difficile de mettre en œuvre des améliorations de plus grande envergure dans un réseau de transport en commun comme celui de Moncton si nous n’avions pas ce type d’aide.»