Des manifestants exigent le plafonnement des loyers

Environ 20 manifestants se sont réunis à Moncton, jeudi, devant le bureau de circonscription du ministre des Gouvernements locaux, Daniel Allain. Ces sympathisants de l’association Acorn ont réclamé le retour d’un plafonnement des loyers.

«Quand on ne dit rien, on est complice», assène Lise Auffray.

Cette dame possède son habitation. Elle a toutefois voulu se montrer solidaire avec les locataires du Nouveau-Brunswick. Elle a donc rejoint un groupe de 20 manifestants devant la maison du 75, chemin Shediac à Moncton.

«Je lis les articles de presse et je vois ce qui se passe dans ma ville, affirme-t-elle. Je suis vraiment contre le fait que les propriétaires puissent augmenter les loyers comme ils veulent, sans ouverture d’esprit et de cœur pour les gens qui n’ont pas assez de moyens. On crée des itinérants!»

L’enseignante à la retraite, Leslie Chandler, montre sa pancarte aux automobilistes qui passent parfois en klaxonnant. Elle aussi possède son logement. Elle s’inquiète pour ses deux enfants.

«Quand je les imagine incapables de gérer leur budget à cause de l’augmentation des loyers, ça me fait mal à l’estomac, exprime-t-elle. Mon fils de 24 ans habite à Montréal et paie trop pour se loger, mais ce n’est pas si mal comparé à ce qu’il paierait au Nouveau-Brunswick.»

Entendre ces inquiétudes, c’est comme revivre le jour de la marmotte pour Peter Jongeneelen. C’est d’ailleurs pour ça que la manifestation organisée par l’association qu’il copréside, Acorn New-Brunswick, se déroule le 2 février.

«Nous sommes déjà passés par là, souffle-t-il. Le problème [du coût du logement] existe depuis des années. Mais le gouvernement ne fait rien pour aider les locataires. C’est frustrant. En revanche, il baisse les impôts des propriétaires. Il est temps que ça change!»

Actions du gouvernement

Le gouvernement de Blaine Higgs a accepté de plafonner l’augmentation des loyers à 3,8% pour l’année 2022, puis a refusé de reconduire cette mesure. Celle-ci a d’ailleurs été insuffisante pour éviter une hausse moyenne des loyers d’appartement de 8,9% au Nouveau-Brunswick entre octobre 2021 et octobre 2022.

Les progressistes-conservateurs ont aussi limité les augmentations de loyer à une fois l’an et prolongé la période d’avis des hausses de trois à six mois. Ils ont autorisé le Tribunal sur la location de locaux d’habitation à refuser les croissances de loyers déraisonnables et à étaler sur trois ans celles qui dépassent l’indice des prix à la consommation. Ils ont enfin donné 60 jours, au lieu de 30, aux locataires voulant l’aide de la justice contre une augmentation de loyer.

Le gouvernement provincial a par ailleurs réduit l’impôt foncier des biens résidentiels non occupés. Il a particulièrement choyé les propriétaires d’appartement, en diminuant de moitié leur taux provincial.

Il a également décidé de rendre progressive la taxe foncière d’un nouvel immeuble contenant au moins deux unités de logement locatif: le propriétaire doit payer 33% de la somme la première année, 66% de la somme la seconde année, puis 100% de la somme ensuite.

Mais quel est le lien du ministre des Gouvernements locaux, Daniel Allain, avec tout ça? C’est devant son bureau de circonscription que les manifestants ont clamé leurs slogans.

«M. Allain est vu comme le successeur de M. Higgs, avance l’organisateur de l’événement, Darcy Wallace. Nous voulons commencer le dialogue avec lui sur le coût de la vie le plus tôt possible. La majorité des Néo-Brunswickois n’est pas satisfaite de M. Higgs.»