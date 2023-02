Fredericton injecte 40 millions $ sur 10 ans dans les CSR

Le gouvernement provincial donne un coup de pouce à dix Commissions de services régionaux en injectant dans celles-ci un montant de 40 millions $ répartis sur une période de dix ans.

Cet appui financier vise à aider ces entités avec les nouvelles responsabilités qu’elles hériteront suite à la réforme municipale.

L’argent servira notamment à financer la portion du développement économique, du perfectionnement de la main-d’œuvre et de la rétention des nouveaux arrivants.

L’annonce a été effectuée conjointement par le ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale, Daniel Allain, et son homologue de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, Trevor Holder. Selon les deux hommes, cet investissement donnera à chacune des commissions les fonds nécessaires afin qu’elles puissent ajouter à leurs services le portfolio du développement économique.

Les ententes avec les CSR sont toujours en cours de finalisation. On ne connaît donc pas encore la contribution exacte qui sera remise à chacune de ces entités. Pour l’instant, il est prévu que les 40 millions $ soient versés à 10 des 12 CSR, ce qui représente environ 8$ par habitant.

Si toutes les CSR doivent offrir le service de développement économique et de développement de la main-d’œuvre à l’interne, celles de Fundy, Capital et Western Valley ont toutefois conclu un contrat à l’externe pour cette offre de services. La CSR Miramichi a, quant à elle, conclu une entente avec la ville de Miramichi pour les services de développement économique, mais demeurera responsable du développement de la main-d’œuvre.

Dans le secteur municipal, l’injection de ces fonds par Fredericton est bien accueillie.

«Le gouvernement s’était engagé à aider au financement des CSR et il a tenu sa promesse. C’est donc une excellente nouvelle pour le monde municipal», exprime Yvon Godin, président de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick.

Celui-ci se réjouit surtout du fait qu’il s’agit de nouvelles sommes d’argent émanant du gouvernement et non de sommes puisées à même les municipalités pour ensuite être redirigées vers les CSR, à l’image de ce qui s’est produit en décembre dernier avec l’annonce du retrait du financement de base aux municipalités.

«Dans ce cas-ci, c’est vraiment de l’argent neuf qui est injecté dans les CSR, donc un gain pour les municipalités. Car il ne faut pas oublier que ce sont toujours les municipalités qui ont financé les CSR. Ces fonds vont leur permettre de respirer davantage, car on avait peu d’être pris avec la totalité de la note de ces nouveaux services», indique M. Godin.

Le président de l’AFMNB explique que pour la première année de l’entente, les fonds seront distribués aux CSR en fonction de la population et que les conditions d’utilisations rattachées à ce financement sont relativement souples.

«C’est vraiment pour aider à mettre les choses en place, à se préparer pour l’arrivée et la mise en œuvre des nouveaux services. Par la suite, j’ai bien l’impression que le gouvernement va tenir compte des services offerts (par les CSR) dans sa formule de partage», indique-t-il.

Celui-ci souhaite que d’autres critères que la population s’ajoutent à l’avenir pour le partage de ces montants. Il craint que le maintien de la formule actuelle risque de désavantager les CSR du Nord, beaucoup plus petites en termes de population.

«On a moins de populations dans le Nord, mais ça n’enlève pas qu’on a tout de même beaucoup de besoins, ne serait-ce qu’au chapitre du développement économique. Si le Nord est un peu affaibli, est-ce qu’il y a moyen de corriger le tir? On devra en discuter avec le ministre afin de trouver la formule la plus juste et équitable de partager ce 40 millions $ à la grandeur de la province», souligne M. Godin.

Actuellement, c’est la portion développement économique des CSR qui reçoit les fonds du gouvernement. Le président de l’AFMNB s’attend à ce que d’autres montants soient débloqués en cours de route afin d’aider à l’intégration d’autres services. Selon lui, rien n’empêche pour l’instant les CSR à financer certains secteurs qui ont une incidence directe sur le développement économique des régions.

«Le tourisme, le transport en commun… Tout ça touche directement le développement économique», souligne-t-il.