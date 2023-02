Système de taxes autochtones: le gouvernement Higgs préparerait sa riposte

Le gouvernement Higgs a modifié un règlement qui, selon une professeure de droit, clarifie son pouvoir de donner des amendes aux entreprises situées sur des réserves autochtones qui refusent de récolter la taxe provinciale sur l’essence et de la remettre à la province.

Mercredi, le premier ministre Blaine Higgs a affirmé que les entreprises situées sur les réserves briseraient la loi si elles cessaient de collecter la taxe provinciale sur des biens comme l’essence. Il n’a pas précisé si son gouvernement va tenter de fermer ces entreprises ou de leur donner des amendes, et a simplement affirmé qu’elles s’exposent aux «répercussions qui s’imposent».

Certaines communautés autochtones prévoient créer leur propre système de taxes puisque le gouvernement Higgs a annulé ses accords de partage de revenus de la taxation avec ces communautés. Les accords avec les Wolastoqiyik ont officiellement pris fin le mardi 31 janvier.

Ce jour-là, le gouvernement Higgs a aussi tranquillement adopté un changement de règlement qui clarifie l’obligation de tous les détaillants de carburant de collecter des taxes et de les remettre à un précepteur de taxes (donc à la province).

Selon Nicole O’Byrne, professeure de droit à l’Université du Nouveau-Brunswick à Fredericton, le gouvernement tente par le fait même de «rappeler» aux entreprises situées sur les réserves qu’elles doivent collecter la taxe provinciale pour l’essence vendue aux personnes hors réserves.

«C’est ce qu’ils essaient de clarifier. Si vous êtes en violation de ce règlement et que vous refusez de récolter et de remettre la taxe à la province, vous aurez une amende.»

Ceux qui n’obéissent pas au règlement peuvent se rendre coupables d’une offense selon la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.

Ces amendes peuvent aller de 140$ à 640$ par infraction, ce qui pourrait s’accumuler rapidement pour une entreprise, selon Mme O’Byrne.

L’Acadie Nouvelle a demandé à la province si cette clarification a été mise en place pour assurer que la province puisse continuer à recevoir des taxes des entreprises qui se situent sur des réserves autochtones. On n’a pas précisé si c’est bien le cas.

«La Loi de la taxe sur l’essence et les carburants et son Règlement exigent que les détaillants d’essence perçoivent les taxes auprès des consommateurs et remettent ces taxes au grossiste. Cette disposition renforce ces exigences», indique simplement David Kelly, agent de communications du ministère des Affaires autochtones.

Les accords

En bref, les accords de taxes prévoient que les Premières Nations prélèvent la taxe provinciale sur l’essence. En échange, la province leur rembourse 95% des huit premiers millions de dollars récoltés, puis 70% du montant perçu par la suite. Les premières ententes datent de 1995. Elles ont toutes été annulées par le gouvernement Higgs en avril 2021.

«Mais maintenant, la province dit “nous n’allons pas vous donner 95%, mais vous devez quand même percevoir cette taxe et nous la remettre”», illustre la professeure de droit.

Nicole O’Byrne affirme qu’il est possible que les systèmes fiscaux créés par les communautés autochtones soient isolés de la taxe provinciale puisqu’ils sont des gouvernements distincts qui relèvent d’une compétence fédérale. Elle précise toutefois que cela n’a jamais été testé en cour.

Le premier ministre Blaine Higgs dépeint généralement ces accords de taxes comme un service que la province rend aux Autochtones. Il a annulé ces accords parce qu’ils coûtaient trop cher à la province, et parce que les montants versés aux communautés autochtones étaient inégaux les uns avec les autres.

Selon une note de breffage datant de 1994, le gouvernement de l’époque voyait plutôt ces accords comme un compromis, soit des «incitatifs à la coopération» pour convaincre les Autochtones de se plier à certaines lois provinciales.

«Sans incitatif, il y a peu d’intérêt apparent pour qu’ils perçoivent des taxes de la part des non-autochtones», peut-on y lire.

L’objectif était alors de négocier avec les Autochtones pour qu’ils taxent les ventes d’essence et de tabac, ainsi que le jeu (comme les casinos ou le bingo) pour le compte de la province.

Il s’agissait aussi de placer les entreprises autochtones sur un pied d’égalité avec celles qui ne sont pas situées sur les réserves. Celles-ci se plaignaient parfois que les entreprises autochtones avaient un avantage injuste parce qu’elles ne collectaient pas de taxe.

Cette semaine, la Première Nation de St. Mary’s, près de Fredericton, a réduit les prix d’essence de sa station-service en guise de protestation contre l’annulation de ces ententes. D’après un reportage du Telegraph-Journal, son prix était plus bas que les stations-service situées à proximité, en dehors de la réserve.