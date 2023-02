Immersion: l’opposition demande à Higgs de faire marche arrière

Les partis d’opposition à Fredericton estiment que le gouvernement Higgs devrait annuler les changements qu’il propose au système d’éducation anglophone et rétablir l’immersion française pour la rentrée 2023.

Mercredi, le premier ministre Blaine Higgs a affirmé que le modèle éducatif choisi par son gouvernement pour remplacer l’immersion française n’allait pas nécessairement être mis en place.

Au cours des dernières semaines, le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Bill Hogan, a aussi affirmé que son ministère avait toujours l’option d’offrir des places en immersion française lors de la rentrée 2023.

Dans le programme annoncé par son ministère en décembre, les élèves de la maternelle et de la première année passeraient la moitié de leur journée à apprendre en français. Ce modèle serait alors progressivement répandu aux niveaux plus élevés année après année.

Les libéraux tenteront de provoquer un débat sur la question lors du retour des députés à Fredericton, en mars, en présentant une motion visant à rétablir l’immersion française, à mettre fin à l’abolition du programme, et à «fournir des ressources adéquates au système d’éducation».

Le gouvernement progressiste-conservateur est majoritaire, et les motions de ce genre ne sont pas contraignantes. Même s’il adopte cette motion, ce qui est peu probable, cela ne l’engage pas à modifier son programme.

La députée libérale Francine Landry, critique en matière d’éducation, affirme cependant que la population a envoyé un message clair au gouvernement.

«Des membres du caucus libéral ont participé à toutes les consultations et nous avons entendu de première main à quel point les gens sont passionnés par l’immersion française et par le maintien de la capacité de choisir ce qui convient le mieux aux apprenants. […] Il ne devrait y avoir aucun doute dans l’esprit du premier ministre Higgs et du ministre Hogan après ces consultations. Le public s’est exprimé et il est temps pour eux d’écouter», dit-elle par voie de communiqué.

La députée de Memramcook-Tantramar, Megan Mitton, a assisté aux consultations à Moncton et à Fredericton, ainsi qu’à l’une des consultations en ligne.

Par voie de communiqué, elle se dit «fière» des enseignants et des parents qui ont témoigné lors de ces consultations pour s’opposer aux changements.

«Leurs voix semblent avoir poussé le premier ministre et le ministre de l’Éducation Bill Hogan à reculer lentement sur leur proposition de mettre fin à l’immersion française. Maintenant, il leur suffit d’annoncer qu’ils abandonnent le plan actuel et de rouvrir les inscriptions à l’immersion française pour l’automne.»