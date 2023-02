Clair 2023 a rallumé l’étincelle

Après deux ans d’absence en raison de la pandémie, le colloque sur la pédagogie Clair 2023 était de retour jeudi et vendredi au Centre d’apprentissage du Haut-Madawaska (CAHM).

Les élèves et le personnel du CAHM ont accueilli à bras ouverts le retour du colloque destiné aux pédagogues intéressés par les nouvelles tendances en matière d’éducation.

Divers ateliers et conférences ont eu lieu au cours des deux jours d’activités, alors que la Foire pédagogique a permis de souligner le travail accompli par les jeunes de l’école située dans le quartier de Clair, à Haut-Madawaska.

«On a choisi le thème: “Rallumons l’étincelle”. Il y a deux raisons à cela. La première est que l’on revient après deux ans d’absence et la deuxième est de faire le lien avec la campagne “Allumez l’étincelle” qui a été lancée par le ministère de l’Éducation du du Développement de la petite enfance», a expliqué la directrice du CAHM, Claudine Dionne.

Même Dame Nature, qui a forcé la fermeture des écoles du Nord-Ouest, vendredi, n’a pas empêché les participants venus de partout de converger vers l’école pour prendre part à l’événement.

Les organisateurs du colloque ont toutefois dû s’adapter aux imprévus engendrés par la température, en éliminant notamment la dernière journée du colloque qui devait avoir lieu samedi.

«Les gens ont été au rendez-vous et ils comprennent que, lorsqu’ils arrivent à Clair, ça se peut que l’horaire change. Comme on ne pouvait pas accueillir d’élèves des autres écoles, on a décidé de boucher un trou en devançant certaines conférences qui devaient avoir lieu samedi», a mentionné Claudine Dionne.

Pour les élèves du CAHM, il n’était pas question de ne pas se rendre sur place malgré les conditions routières et le froid sibérien qui s’abat sur l’ensemble du Nouveau-Brunswick.

C’est notamment le cas de Nicolas Simard, élève de 6e année qui s’intéresse à l’impression d’objets en trois dimensions. Il s’agissait de sa première expérience dans la cadre d’un colloque du CAHM.

«Je ne voulais pas le manquer, parce que tout le monde m’a dit que c’était “cool” de faire ça. Ça me permet de partager ma passion avec les gens.»

De son côté, Morgan Plourde, élève de 7e année au CAHM, croit qu’il était important que l’activité soit de retour, car il s’agit d’une source d’apprentissage pour les jeunes, mais aussi pour l’ensemble de la communauté.

«J’ai fait une présentation sur la frontière internationale du Canada et des États-Unis. Les personnes de Clair 2023 ne viennent pas nécessairement de la région donc ça leur apprend des choses au sujet de notre communauté.»

Même si le Centre d’apprentissage du Haut-Madawaska a mis beaucoup l’accent sur les nouvelles technologies à l’aide du colloque, c’est plutôt le côté créatif et le développement des compétences des élèves que l’on a souhaité mettre de l’avant avec Clair 2023.

«Ce qui est présenté varie d’une classe à l’autre et d’un cycle à l’autre (…) On a longtemps été avant-gardistes au niveau de la technologie, mais, en 2023, elle devrait déjà être en salle de classe. La pandémie a fait beaucoup évoluer la technologie à l’école, mais il ne faut pas oublier le côté créatif des élèves.»

«On cherche un éventail plus large. On a eu un défilé de mode, jeudi, qui avait un aspect technologique, car les robes étaient munies de lumières, mais il reste que des élèves ont fabriqué ces robes.»

Amy-Lee Dupuis, élève de 6e année au CAHM, a d’ailleurs participé à la création du défilé de mode en installant des lumières sur l’une des robes. Selon elle, cette activité a représenté une occasion de développer ses compétences dans le domaine de l’électricité par exemple.

«C’est important pour les élèves d’apprendre des choses comme ça. Par exemple, si je veux devenir électricienne, ça va m’aider.»