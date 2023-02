Des aînés dont les gouvernements et la population se soucient bien peu

Les récents événements survenus dans les foyers de soins spéciaux de Neguac font dire à plusieurs intervenants que la société néo-brunswickoise a en quelque sorte abandonné les aînés à leur sort et qu’il s’agit d’un dossier dont les gouvernements se soucient peu.

Le ministère du Développement social a annoncé la révocation des permis d’opération des foyers de soins spéciaux, la Villa Neguac et le Foyer Saint-Bernard, le 17 janvier.

Pour l’instant, on en sait très peu quant aux motifs ayant justifié la révocation des permis. Une enquête aurait déterminé que les foyers de soins contrevenaient à la loi sur les Services à la famille parce qu’ils étaient «d’une qualité insuffisante» ou «dangereux, destructif(s) ou dommageable(s)» pour les «usagers».

Depuis cette affaire, le ministère du Développement social dit surveiller la situation à Neguac de près «pour s’assurer que les résidents reçoivent les soins et les services auxquels ils s’attendent.»

«Dans le cadre du travail en cours entourant le renouvellement du plan de soins aux personnes âgées, nous examinons les dispositions législatives pour déterminer les changements qui pourraient aider le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour mieux appuyer les établissements de soins de longue durée dans l’avenir», a indiqué une porte-parole du ministère dans un courriel envoyé à l’Acadie Nouvelle.

Le nouveau plan pour les soins de longue durée, annoncé par Fredericton en juin, irrite Bernard Richard, membre du comité d’action sur la bienveillance envers les aînés de l’Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick (AFANB). Il se demande notamment pourquoi il faut encore attendre un nouveau plan alors que l’on sait depuis des décennies que le vieillissement des baby-boomers va poser des défis pour la province.

«Il est grand temps que les gouvernements passent à l’action, peste-t-il. On a de belles paroles de la part des fonctionnaires, du sous-ministre, mais c’est quand même remarquable que, plus de 15 jours après la fermeture des foyers à Neguac, la ministre ne se soit pas encore prononcée publiquement pour nous dire quelles leçons le gouvernement a tirées de cette expérience. Est-ce que ça va changer? Est-ce qu’ils sont sensibilisés au fait qu’il y a des gens qui ont été traumatisés par cette situation, dont des gens d’autres foyers qui se demandent si ça pourrait leur arriver?»

Des études ignorées d’un gouvernement à l’autre

La province a déjà fait plusieurs études à ce sujet, ajoute-t-il.

En effet, depuis dix ans, Fredericton a produit trois rapports sur la question des aînés.

En 2012, le groupe d’experts du premier ministre a produit un premier rapport. Cinq ans plus tard, le gouvernement publiait Se tenir ensemble: Une stratégie sur le vieillissement pour le Nouveau-Brunswick. L’an dernier, le Défenseur des aînés du Nouveau-Brunswick a aussi fait paraître Il méritait mieux – Une fin de vie tragique d’un résident en foyer de soins.

Suzanne Dupuis-Blanchard, professeure à l’École des sciences infirmières de l’Université de Moncton, partage la frustration de M. Richard. Des changements rapides dans la gestion des foyers de soins au Nouveau-Brunswick s’imposent.

«Dans le passé, on a eu des stratégies provinciales sur le vieillissement, j’y ai déjà participé. Après, on change de gouvernement et celui qui vient d’être élu ne veut plus utiliser ce qui a été fait par le précédent et on passe encore quatre ans à faire une nouvelle stratégie. C’est toujours à recommencer, c’est pour ça qu’on est rendu là. Pourtant, les questions restent les mêmes et les priorités ne changent pas tellement d’une année à l’autre», se désole Mme Dupuis-Blanchard, dont les recherches portent sur le vieillissement de la population.

De l’âgisme?

En juin, l’AFANB a elle aussi fait paraître une étude, Vieillir dans l’indifférence et l’indignité au Nouveau-Brunswick, où on décrit comment les droits des aînés sont souvent bafoués dans la province.

«Malheureusement, le constat auquel nous arrivons est le même que celui auquel sont arrivés bien des chercheurs d’ici et d’ailleurs: nous vivons dans une société qui veut mettre ses personnes aînées à l’écart et les oublier rapidement», peut-on lire dans le document.

Bernard Richard se demande pourquoi les Néo-Brunswickois acceptent que des aînés puissent vivre ainsi, mais n’accepteraient jamais que pareil traitement soit réservé aux enfants.

Suzanne Dupuis-Blanchard tient néanmoins à rappeler que les foyers de soins à Neguac ont été fermés parce qu’ils ne respectaient pas certaines normes. Le système a donc réussi à protéger ces aînés. Elle déplore toutefois le fait qu’il n’y avait aucun mécanisme prévu par le gouvernement afin de mitiger l’impact qu’aurait un déménagement précipité sur les résidents des deux foyers.

Mme Dupuis-Blanchard est toutefois d’accord pour dire que les problématiques qui perdurent avec la prise en charge des aînés dans la province découlent du fait que collectivement, la société s’en soucie peu.

Le nombre de décès survenus dans les foyers de soins à l’échelle du pays en dit long à cet effet, croit-elle.

«On met les vieux dans des foyers et on les oublie, dit-elle. La majorité des décès sont survenus dans des foyers de soins pendant la pandémie, ça en dit beaucoup. On accepterait jamais ça pour les enfants. Les aînés n’ont pas été traités de la même façon.»

D’après Martine Lagacé, une professeure de l’Université d’Ottawa qui s’intéresse à la discrimination sur la base de l’âge, l’indignation collective suscitée par les morts dans les centres de soins de longue durée lui donnait espoir. Malheureusement, la société semble déjà avoir oublié l’affaire, analyse-t-elle.

«Ça fait 30 ans qu’il y a de la recherche sur l’âgisme et ça fait 30 ans que la situation dans les centres de soins de longue durée empire, même après une pandémie qui a décimé un paquet de ces gens-là. Comment se peut-il qu’on ne soit pas des milliers dans la rue à dire assez, c’est assez?», s’indigne-t-elle.

Mme Lagacé ajoute que pour plusieurs anthropologues et sociologues, l’âgisme dont est coupable la société canadienne vient de l’individualisme nord-américain et du fait qu’il est inconfortable pour nous de voir ce qui peut nous attendre demain.

«Les spécialistes se demandent si les aînés ne sont pas un miroir dans lequel on ne veut pas se regarder, que finalement, on préfère ne pas penser qu’on aura peut-être un jour nous aussi besoin d’aide, analyse-t-elle. La question se pose si ce laissez-faire et l’abandon des aînés ne sont pas un genre de mécanisme de défense. C’est peut-être ça qui explique qu’on ne s’y attaque pas vraiment.»

Quoi qu’il en soit, Bernard Richard espère que le gouvernement Higgs a les capacités financières de mieux s’occuper des aînés.

«On a un milliard de dollars en surplus au Nouveau-Brunswick, le gouvernement devrait investir un peu plus dans la santé et dans les soins à domicile parce qu’ici, on préfère l’institutionnalisation. Si on avait plus de soins à domicile, on aurait peut-être moins de personnes dans les hôpitaux en attente d’un foyer de soins.»

Suzanne Dupuis-Blanchard ajoute que le gouvernement devra tirer les leçons qui s’imposent à la suite du fiasco survenu à Neguac. Sinon, toute cette affaire sera encore une «occasion ratée.»

La ministre du Développement social, Dorothy Shephard, a refusé d’accorder une interview à l’Acadie Nouvelle à ce sujet.