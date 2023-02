Des fermetures et des pannes d’électricité en plein froid extrême

La vague de froid qui déferle sur l’est du pays cause bien des inconvénients au Nouveau-Brunswick, mais fort heureusement le pire est déjà derrière nous.

Environnement Canada avait émis des alertes de froid extrême pour toute la province. Leurs météorologistes ne se sont pas trompés. Le temps était glacial vendredi, avec des températures de -23°C allant jusqu’à -45°C en tenant compte du facteur éolien. Des rafales de 90 km/h ont été enregistrées le long des côtes.

Des valeurs de refroidissement éolien entre -40°C et -47°C sont prévues jusqu’à samedi matin.

Heureusement, les températures commenceront à augmenter dès samedi après-midi. Le mercure grimpera à -17°C avec un refroidissement éolien de -30°C. Mais des vents de 40 km/h avec des rafales pouvant atteindre 80 km/h dans certains secteurs le long de la côte continueront de compliquer la vie aux automobilistes.

Dimanche, le Nouveau-Brunswick sera sous des températures normales pour la saison. Il fera froid, un peu plus dans le Nord que dans le Sud, mais rien d’anormal pour un 5 février. Nous sommes au cœur de l’hiver après-tout!

Fermetures

Toutes les écoles du District scolaire francophone du Nord-Ouest sont restées fermées vendredi matin en raison des mauvaises conditions routières.

Les élèves des écoles du District scolaire anglophone Ouest ont aussi eu congé dans les régions d’Edmundston, Grand-Sault, Plaster Rock et Perth-Andover.

Dans la Péninsule acadienne, quelques écoles ont fermé leurs portes en après-midi en raison des conditions météorologiques et routières qui se sont rapidement détériorées.

Les écoles touchées sont L’Étincelle de Sainte-Marie-Saint-Raphaël, Soeur-Saint-Alexandre de Lamèque, L’Envolée de Shippagan, La Rivière de Pokemouche et Marie-Esther de Shippagan.

Les élèves du primaire sont retournés à la maison à midi et ceux du secondaire à 13h.

Le campus de Shippagan de l’Université de Moncton a aussi fermé plus tôt que d’habitude.

Les centres de ski Mont-Farlagne d’Edmundston et Sugarloaf de Campbellton sont restés fermés pour la journée. Les pistes seront seulement accessibles dimanche, si la température le permet.

Plusieurs commerces ont choisi de fermer boutique, surtout dans le nord de la province.

Pannes de courant

Être privé d’électricité est toujours un souci majeur, mais ça l’est encore plus quand il fait un froid sibérien dehors.

Près de 1500 clients d’Énergie NB ont été privés de courant dans la Péninsule acadienne vendredi après-midi.

La panne majeure a touché la région de Tracadie (Brantville, Haut-Riviere-Portage, Pointe-des-Robichaud, Rivière-du-Portage, Tabusintac, Tracadie-Beach, Tracadie, Val-Comeau).

La panne a été réparée en soirée.

Une panne a également touché une cinquantaine de clients à Grand-Sault, environ 400 autres dans Kent, quelque 300 dans la région Chaleur et 200 dans le sud de la province.

Protégez-vous!

Environnement Canada recommande aux gens qui doivent s’aventurer à l’extérieur par grand froid de surveiller l’apparition de symptômes, tels que l’essoufflement, douleur thoracique, douleur et faiblesse musculaires, engourdissement et changement de couleur des doigts et des orteils.

«Couvrez-vous. Des engelures peuvent se développer en quelques minutes sur la peau exposée au refroidissement éolien», peut-on lire dans le récent avis de l’agence fédérale.

Le risque d’engelure s’accroît rapidement quand le refroidissement descend sous -27°C.

Pour éviter les risques, il faut porter plusieurs couches de vêtements, avec une couche extérieure résistant au vent. Il faut aussi des bottes chaudes et imperméables.

Lorsqu’il fait très froid ou que le refroidissement est élevé, couvrez le maximum de peau exposée. Les extrémités du corps, comme les oreilles, le nez, les doigts et les orteils, perdent leur chaleur le plus rapidement.

Janvier plus doux que d’habitude

Ce début de mois cinglant peut facilement nous faire oublier que les températures enregistrées en 2023 avaient été plutôt accommodantes jusqu’ici.

Invité par l’Acadie Nouvelle à dresser un portrait d’ensemble des conditions météorologiques qui ont prévalu au Nouveau-Brunswick en janvier, Environnement Canada a indiqué que le dernier mois a été marqué par des précipitations plus abondantes et du temps plus doux qu’à l’habitude.

Ce bilan contraste avec celui de janvier 2022, alors que l’ensemble de la province était sous l’emprise du froid lors de l’un des mois les plus froids depuis le début du siècle.

«Il y a eu jusqu’à trois fois plus de pluie qu’à l’habitude à certains endroits comme Moncton et Bas-Caraquet et des températures beaucoup plus chaudes que les normales saisonnières partout au Nouveau-Brunswick», a affirmé Jill Maepea, météorologue chez Environnement Canada.

Des données colligées par l’agence fédérale font état de 96 mm de pluie qui sont tombés à Moncton en janvier 2023, alors que la normale pour le 1er mois de l’année se situe à 29 mm.

La Ville de Moncton a également eu droit à une bonne quantité de neige alors que 104 cm ont été enregistrés en janvier, la normale étant 78 cm.

Les résidents de l’endroit n’ont généralement pas eu à composer avec du temps très froid durant le même mois, la moyenne des températures s’étant établie à -3,4°C, soit plus de 5 degrés au-delà des normales de janvier (-8,9°C)

Un portrait semblable a prévalu dans la Péninsule acadienne, où là aussi les précipitations ont été plus abondantes et les températures plus clémentes.

À Bas-Caraquet, 61 mm de pluie et 92 cm de neige sont tombés en janvier 2023, alors que les moyennes mensuelles des précipitations se situent respectivement à 23 mm et 73 cm.

La moyenne du mercure s’est établie à -4,8°C, alors que la moyenne mensuelle en janvier est de -9,4°C.

«La situation en janvier a été sensiblement la même dans les autres régions du Nouveau-Brunswick, où il y avait aussi plus de précipitations et du temps beaucoup plus chaud en janvier», a ajouté la porte-parole d’Environnement Canada.