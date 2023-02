Les écoles du Nord-Ouest fermées vendredi

Le District scolaire du Nord-Ouest a pris la décision de fermer les écoles de la région en raison des mauvaises conditions routières.

Les écoles du District scolaire anglophone Ouest sont aussi fermées dans les régions d’Edmundston, Grand-Sault, Plaster Rock et Perth-Andover.

Le centre de ski Mont-Farlagne d’Edmundston est fermé vendredi «pour la sécurité des clients et des employés». À Campbellton, le centre de ski Sugarloaf est ouvert, mais les pistes seront fermées en soirée vendredi et samedi.

Même s’il ne prévoit que des averses de neige qui cesseront ce matin, Environnement Canada a tout de même prévu des rafales de vent pouvant atteindre 50 km/h dans la région du Nord-Ouest.

Un refroidissement éolien de -40 degrés Celsius à -47 degrés Celsius est aussi prévu au cours de la journée, et ce, jusqu’à samedi matin.

Environnement Canada recommande aussi aux gens de surveiller l’apparition de symptômes associés au froid, tels que l’essoufflement, douleur thoracique, douleur et faiblesse musculaires, engourdissement et changement de couleur des doigts et des orteils.

«Couvrez-vous. Des engelures peuvent se développer en quelques minutes sur la peau exposée au refroidissement éolien», peut-on lire dans le récent avis d’Environnement Canada.