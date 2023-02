Les travailleurs à l’extérieur attachent leur tuque!

Le vent, la neige et le froid ont fouetté les visages, vendredi. Mais les travailleurs à l’extérieur ont affiché un regard fier devant l’Acadie Nouvelle, à Moncton. Ils ont affirmé savoir s’adapter au climat extrême!

Environnement Canada a émis un avertissement concernant une vague de froid extrême. Celle-ci a commencé vendredi à Moncton.

Dans le ronronnement de son camion de ramassage d’ordures disparaissant à l’intérieur d’un nuage de neige, Darin Brown a eu l’air de peu s’en émouvoir.

«Je fais mon métier depuis environ huit ans. Tous les jours de l’hiver, je dois travailler dans le froid, a-t-il gloussé. Ce n’est pas trop mal. Tu dois juste rester actif pour te réchauffer. Il fait froid, mais plus tu travailles, moins tu as froid. Ce n’est pas vraiment difficile.»

Il a précisé que son employeur, Fero Waste And Recycling, lui a demandé de conduire prudemment et d’éviter de glisser sur des plaques de glace en descendant de son véhicule.

En 2018, 1387 Néo-Brunswickois se sont blessés à la suite d’un glissement, d’un trébuchement ou d’une chute, puis ont dû prendre un congé, selon Travail sécuritaire NB.

Faire le pingouin

Travail sécuritaire NB considère que les conditions hivernales sont un facteur important dans un tiers des blessures attribuables à ce type d’accident. C’est pourquoi elle conseille de marcher comme un pingouin par temps froid, avec de petits pas, les bras légèrement étendus et les pieds à plat sur le sol.

L’agence gouvernementale exhorte aussi les conducteurs à se préparer aux conditions dangereuses de l’hiver.

«Il y a toujours des accidents, des gens dans le fossé, etc. Ça arrive de temps en temps, a raconté M. Brown, impassible. Les gens oublient comment conduire pour une raison ou une autre d’année en année…»

Le froid cinglant a également laissé Adem (qui a préféré taire son nom de famille) de marbre, à défaut de le laisser de glace.

«J’aime beaucoup mon travail. Ça va faire 11 ans que je le pratique au Canada, a raconté l’employé de Postes Canada. L’été, c’est vraiment beau et pendant cette saison-là, facteur est vraiment l’une des plus belles jobs au monde. L’hiver, c’est un peu dur, mais on fait avec, vous savez.»

Adem loue sa direction, qui fait preuve de flexibilité.

«Nous pouvons refuser de sortir quand il y a une tempête, quand il y a beaucoup de neige ou quand il y a un froid extrême. Notre boss nous laisse le choix, applaudit-il. Moi, mon choix dépend de la journée, de la situation. Aujourd’hui, il y a juste beaucoup de vent. Ça ne dérange pas.»

Il montre comment il se chauffe: un pull à col roulé, un bon manteau, une tuque et des gants.

Prendre des pauses

Sur un chantier, John Nicholson fume à l’ombre pendant sa pause. Pourtant, le vitrier aime particulièrement le soleil, pendant l’hiver.

«Ça me chauffe. Et c’est beau à cause des couleurs, du ciel et des arbres givrés! C’est vraiment beau», s’exclame-t-il.

L’ouvrier a presque 20 ans d’expérience. Le temps ne l’a toutefois pas rendu insensible au climat glacial.

«C’est dur de travailler dehors pendant l’hiver. C’est dur, pour sûr. Mais il faut payer les factures, s’esclaffe-t-il dans les bourrasques. Il faut s’habiller correctement avec des pantalons isolants, un gros manteau et de bons gants! Les gants font la différence.»

M. Nicholson précise que son employeur lui demande de prendre des pauses régulières pour se réchauffer par grand froid, quitte à travailler plus lentement.

Environnement Canada conseille aussi de surveiller l’apparition de symptômes associés aux températures très basses: essoufflement, douleur thoracique, faiblesses musculaires, engourdissement et changement de couleur des doigts et des orteils, par exemple.

Ceux qui n’ont pas à jouer les pingouins pourront rester à l’intérieur… à faire les marmottes!